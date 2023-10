Le chantier de l’avenue Reine Astrid, à Braine-le-Château, bat son plein, "mais à l’impossible, nul n’est tenu"

La phase actuelle de chantier est celle des impétrants. Une phase qui se traduit par la présence de tranchées, d’engins de chantier et de personnel ouvrier qui doit pouvoir travailler en toute sécurité. Le passage des véhicules y est donc impossible quasiment tout le temps. Les piétons pourront y accéder sans souci en dehors des heures de chantier. Ensuite, au fur et à mesure, le chantier entamera sa phase de rénovation proprement dite. La configuration des lieux rend impossible la réalisation de phasage qui permettrait de laisser passer une partie de la circulation.

Il existe des itinéraires bis

La commune affirme que "tout sera mis en place au fur et à mesure de l’avancée du chantier pour faciliter la vie du quartier tant que faire se peut. L’équipe de l’entreprise et ses responsables sont tout à fait conscients des désagréments que ses habitants vont connaître. Mais à l’impossible, nul n’est tenu. Il en va de la sécurité de tous et de la progression la plus efficace du chantier."

Ainsi, les autorités, conscientes des désagréments causés par cet important chantier, proposent des itinéraires pour que les riverains puissent rejoindre la chaussée de Tubize (N246): le mieux est de repartir vers le sud, vers Ophain et de prendre à gauche vers la rue de la justice et le Village numéro 1. Une autre possibilité est d’emprunter le chemin du Bois Moulin via la rue du Hautmont vers le cimetière et la rue Robert Ledecq. Sinon, il y a toujours la longue déviation passant par Ophain, Bois-Seigneur-Isaac, Haut-Ittre et Wauthier-Braine.

Bien entendu, pour ce qui est des secours, le chantier peut s’adapter en urgence et laisser passer jusqu’où c’est possible les véhicules de secours.