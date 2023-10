Travaux sur l’E40 : l’échangeur d’Hélécine rouvert, celui de Lincent ferme

À lire aussi

A partir de la nuit de ce lundi 9 octobre au mardi 10 octobre, pour une durée de deux semaines sur l’E40 vers Bruxelles : l’échangeur n°27 “Lincent” sera fermé à la circulation. L’accès à l’aire d’autoroute d’Hélécine sera également inaccessible et sa connexion avec la rue Johannes Kepler et la N64 aussi. En revanche l’échanger n°26 “Hélécine” sera rouvert à la circulation.

Ce chantier, qui a débuté le 8 août dernier, porte uniquement sur le sens vers Bruxelles et vise à réfectionner les couches supérieures entre Lincent et Hélécine, sur 9 km mais aussi les accès et sorties des deux échangeurs ainsi que l’accès à l’aire d’Hélécine. La durée des travaux est estimée à quatre mois.

Deux voies par sens sont maintenues et la vitesse est limitée à 70km/h (côté chantier) vers Bruxelles et à 90 km/h en direction de Liège mais aussi sur la bande en contresens vers Bruxelles. Un lidar est présent pour inciter à lever le pied et contrôler la vitesse des usagers.

Ce chantier représente un budget de près de 4 millions d’euros financé par la Sofico.