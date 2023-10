Un nouvel "Espace Public Numérique" ouvre à Beauvechain : "la digitalisation des services publics doit servir le citoyen et lui simplifier la vie"

L’EPN vise à atténuer ces disparités en offrant des formations d’initiation et un accès libre à tous, quels que soient l’âge ou le niveau de compétence, à des ordinateurs équipés et une connexion à Internet. "Assurer une évolution digitale de notre commune, en phase avec celle de la société, était un objectif que le Collège s’était fixé en début de mandature. C’est grâce au soutien financier de la Wallonie via l’appel à projet Tax on Pylons mais également de la Province du Brabant wallon, que l’EPN de Beauvechain a pu voir le jour" précise Benjamin Goes, échevin de la transition digitale.

L’EPN est conçu comme un lieu de découverte, d’apprentissage et d’exploration numérique grâce à l’expertise de son animateur, Christophe Huget. Il offre un accès gratuit à 10 ordinateurs équipés et à une connexion internet haut débit, permettant ainsi aux résidents de Beauvechain d’acquérir les compétences essentielles pour naviguer en toute confiance dans le monde en virtuel.

"Communiquer avec ses proches via un appareil numérique, gérer des documents administratifs, la banque en ligne, une adresse mail, partager des photos ou simplement s’informer de manière autonome sont autant d’exemples de ce que l’EPN peut vous apporter, explique l’animateur. Les visiteurs auront l’opportunité de participer à des ateliers interactifs, d’acquérir des compétences en bureautique, de s’initier à la sécurité en ligne etc."

"L’EPN est un atout majeur pour notre communauté, offrant des opportunités d’apprentissage et de développement personnel. Nous encourageons tous les citoyens à explorer cet espace numérique stimulant et à saisir les opportunités qu’il offre", se réjouit la bourgmestre, Carole Ghiot.

Des écrivains publics numériques à la commune

Mathieu Michel a également remis officiellement le label Connectoo à l’EPN. En effet, le SPF Stratégie et Appui a développé le brevet Connectoo afin de former largement les agents publics de tous niveaux de pouvoir aux enjeux de l’inclusion numérique et à l’accompagnement des citoyens. À l’EPN comme à la Commune de Beauvechain, les citoyens peuvent donc dès à présent trouver des écrivains publics numériques.

"Il y avait auparavant, au sein des administrations, des écrivains publics qui aidaient les citoyens à effectuer leurs démarches administratives, compléter des formulaires, etc. La digitalisation des services publics doit servir le citoyen et lui simplifier la vie, il était donc primordial de prévoir des espaces où il peut trouver l’accompagnement adapté pour ses démarches administratives en ligne."

En pratique, l’EPN est ouvert mercredi de 13h à 20 h, jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13h à 17 h. Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30, 7, rue de l’Étang à Nodebais. 0497/58.59.10

http://epn.beauvechain.be