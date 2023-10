L’administrateur d’une organisation mafieuse devant le tribunal pour aveu de faillite alors qu'il est en prison

Autre aveu original, celui d’un habitant de Zaventem qui a ouvert, à Braine-l’Alleud, un point de vente de paris sportifs. Lui aussi a été pris par le démon du jeu. Il a joué, il a perdu…

Les trois autres aveux: un grossiste en ordinateurs, équipements informatiques périphériques et logiciels, installé dans le parc industriel de Nivelles, met la clef sous le paillasson ; de même qu’un commerce d’alimentation en gros d’Orp-Jauche ; et une société de titres-services de Wavre qui avait déjà bénéficié de deux PRJ (procédure en réorganisation judiciaire). Elle a été incapable de respecter les plans acceptés par les créanciers. Ses dettes dépassent 1 300 000 euros, et l’actif se résume à quelques milliers d’euros.

Les citations en faillite ont été au nombre de huit. D’abord à Wavre, où l’ONSS avait dans son viseur la société qui exploite ce que l’avocate de cet organisme qualifia pudiquement de "petit hôtel" là où l’huissier instrumentant parlait d’hôtel de "bas de gamme".

Les autres citations en faillite concernent une société de management de Braine-l’Alleud ; le gérant d’une société de livraisons à domicile qui doit de l’argent à une entreprise d’Ottignies spécialisée dans la vente de remorques et semi-remorques ; ainsi qu’une assistante dentaire itinérante qui ne paie plus ses cotisations sociales depuis 2010. La facture réclamée par Partena s’élève à 121 000 euros.

Enfin, une société de management de Genval a déposé une requête en PRJ (Procédure en Réorganisation Judiciaire) par accord amiable.