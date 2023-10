Le Brabant wallon ne restera donc pas trop longtemps la seule province belge sans centre de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) sur son territoire.

Un accord politique a pu être trouvé dans la nuit de dimanche à lundi. Le financement supplémentaire de 6 millions d’€ devrait permettre la création de trois nouveaux CPVS. Cet accord prévoit que le Brabant wallon aura bien son centre.

La secrétaire d’État à l’égalité des genres, Marie-Colline Leroy (Écolo), avait annoncé, dans une interview à L’Avenir, son intention de créer quatre nouveaux centres de prise en charge des violences sexuelles, à Ottignies, Mons, Eupen et Hal-Vilvorde. C’est Eupen qui passera à la trappe, à tout le moins momentanément.

Pour Marie-Colline Leroy, “ces trois nouveaux CPVS correspondent aux besoins exprimés par le terrain. Il s’agit de zones à proximité de campus étudiants, soit des publics principalement concernés par les actes de violences sexuelles. Ces trois CPVS permettront par ailleurs de travailler au sein de trois parquets du Procureur du Roi, soit l’entité la plus pertinente pour l’efficacité des échanges entre les acteurs, améliorer la prévention et identifier les auteurs.”

Lors du dernier conseil provincial, tous les intervenants – les conseillers provinciaux Fiorella Iezzi (MR), Benjamin Goes (LE) et Thierry Meunier (Écolo) et le député provincial Tanguy Stuckens (MR) – avaient insisté sur la nécessité de disposer d’un tel centre en Brabant wallon.

Il est malheureusement inutile de démontrer l’intérêt d’une telle structure. Dans les centres de prise en charge des violences sexuelles, la victime de violences sexuelles peut recevoir les soins médicaux et un support psychologique. Le constat des lésions, la recherche de traces biologiques du présumé auteur, et la récolte de preuves qui pourraient être utilisées lorsque la personne porte plainte et fait appel à la justice peuvent aussi être réalisés. Si elle le souhaite, la victime peut déposer plainte dans ces centres.

”Entre 2017 et 2022, les 10 CPVS existants ont accueilli 8 230 victimes, rapporte la secrétaire d’État. Cela illustre l’étendue des problèmes de violences sexuelles et la nécessité d’avoir des centres accessibles 24h/24, 7 jours sur 7 permettant une prise en charge complète et au rythme de la victime.”

Le secrétaire d’État Mathieu Michel (MR) s’est réjoui, au terme du conclave budgétaire, de voir le futur CPVS prendre forme : “Je suis certain, pour bien connaître les partenaires locaux, que le CPVS pourra être opérationnel très vite, indique-t-il. Je ne peux que me réjouir de l’issue de ces négociations.”

Aucune échéance n’a été communiquée, pour le moment, concernant l’ouverture du futur CPVS d’Ottignies.