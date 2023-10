Mathieu Michel, Valérie De Bue, Florence Reuter, Olivier Maroy... le MR va finaliser "assez vite" ses listes dans le Brabant wallon

Maintenant que le mandat du président du MR, Georges-Louis Bouchez, a été prolongé d’un an, les réformateurs vont pouvoir avancer dans la composition de leurs listes pour les prochaines élections régionales et fédérales. "Maintenant, on peut effectivement se consacrer à la confection des meilleures listes possibles, que ce soit pour les élections régionales, fédérales, provinciales ou communales. On ne va pas manquer de boulot", affirme le président de la fédération MR du Brabant wallon, Jean-Paul Wahl.