Travaux E411 : les échangeurs de Corroy-le-Grand et Louvain-la-Neuve (8a) vont être fermés

Dans le cadre du chantier visant à réhabiliter les couches supérieures des revêtement de certaines voies de l’E411 entre Nil-Saint-Vincent et Louvrange en direction de Bruxelles, les échangeurs n°9 “Corroy-le-Grand” et n°8a “Louvain-la-Neuve” vont être chacun fermés durant une journée, en dehors des heures de pointe du matin, cette semaine et la suivante, annonce la Sofico, gestionnaire du chantier.