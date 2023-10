Une charte pour le bon fonctionnement de la webradio B +

Les conseillers ont également désigné leurs représentants au sein du comité de pilotage de la webradio: Monique Lemaire-Noël, Benjamin Goes, Claude Snaps et leurs suppléants Evelyne Schellekens, Bruno Van de Casteele et Antoine Dal ; aux côtés d’un représentant du Centre culturel, de la Cheffe de Projet pour le Plan de Cohésion sociale, et d’un représentant de la webradio.

Tout citoyen peut bien entendu rejoindre l’équipe et proposer ses idées d’émission en proposant du contenu pour la webradio. Il suffit de contacter Sylvie Degimbe au 010/ 86 83 24 ou via pcs@beauvechain.be