Beauvechain : les jardins du Père Noël, édition 2023, s’installeront à côté de la place communale

Si, jusqu’en 2021, il accueillait les visiteurs chez lui, il a été contraint en 2022 suite à des travaux dans son quartier rendant l’accès compliqué, à déplacer ses décors du côté de la cure de La Bruyère. Malheureusement, pour la 30e édition cet hiver, ce lieu n’est pas disponible, en raison d’un chantier qui occupera le site. Si un retour dans son jardin n’est plus envisageable pour des raisons notamment de mobilité, Serge, un brin désespéré en apprenant la nouvelle, n’a pas voulu baisser les bras. “On m’a annoncé que ce n’était pas possible à La Bruyère. Du coup, je me suis déplacé à côté de la place communale de Beauvechain. C’est un nouveau défi pour réaliser le jardin du Père Noël. Mais j’ai déjà pu commencer et apporter mes décorations pour pouvoir imaginer une nouvelle présentation dans ce nouvel endroit. Je profite de la superbe météo actuelle pour manipuler les roulottes et chalets dans de bonnes conditions et donc pour préserver un maximum le terrain. Mais les lutins ont malgré tout beaucoup de travail pour rendre le nouveau lieu aussi magique et féerique que possible.”

Cette année, Serge Hennebel en est donc à sa trentième année avec ses décorations. “C’est aussi pour cela que je commence tôt les préparatifs, histoire d’avoir également un peu de réserve de temps si jamais la météo devient capricieuse.”

L’ouverture du site est fixée au samedi 16 décembre, à 17 h, avec l’arrivée du Père Noël et des lutins en Pèrenomobilbus. Le site sera accessible jusqu’au dimanche 7 janvier. “Un lieu un peu moins grand, d’environ 40 x 25 m et, hélas, pas d’arbres en décoration au milieu. Je dois donc imaginer de nouvelles choses pour que la magie opère à coup sûr.”

Mais voilà, après une période où le moral n’était pas au beau fixe lorsqu’il a appris que les jardins de la cure de La Bruyère ne seraient plus disponibles, Serge remonte la pente et répondra présent. “Au moment où on m’a annoncé que je devais déménager, j’étais quand même un peu tracassé et énervé avant de trouver le nouvel endroit. C’est que ce n’est pas rien de trouver un site. Il faut un accès, du parking, la sécurité, le raccordement électrique… Mais une amie m’avait dit l’an passé : “Serge tu dois essayer, même si c’est un défi, sinon tu ne sauras jamais si c’est bien…” J’ai écouté Sandrine et j’ai bien fait. Du coup, cette année, ce sera à nouveau une expérience et en plus, au cœur de la commune avec sa place illuminée et décorée. Ce sera un plus pour arriver au jardin du Père Noël ! D’autres nouveautés vont arriver en cours de préparation avec des surprises !”

D’ici là, le va-et-vient est régulier sur le nouveau site. “Je profite de la météo qui est superbe. Car quand il pleut, on fait du mauvais travail et en plus les lutins ne peuvent pas être malades en cette période, donc on essaie de s’adapter à la météo ! Et si pour le moment, on travaille avec le soleil, ensuite, pour l’éclairage, je dois uniquement travailler quand il fait noir sinon, on ne voit pas l’effet des lumières…”

Qui dit nouveau site dit nouvelle disposition des différentes roulottes… “J’ai imaginé cela, en allant sur place plusieurs fois, pour que, au moment d’apporter les premières décorations, on les installe directement au bon endroit. C’est aussi pour cela que j’aime commencer tôt. C’est en installant que l’on imagine aussi où on va placer certaines décorations lumineuses. Parfois, ça prend une heure pour trouver la bonne place.”