Louvain-la-Neuve : des bornes éthylotest, digitales et connectées aux 24 Heures vélo

Dès ses premiers pas, Fline a reçu le soutien de l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR). Comme la start-up est installée à Louvain-la-Neuve, elle avait la volonté d’être présente aux 24 Heures vélo. “Nous avons pris contact avec la bourgmestre qui nous a mis en relation avec Univers Santé”, ASBL dédiée à la promotion de la santé en milieu jeune et étudiant. “Quelque 70 000 personnes participent aux 24 Heures vélo. Elles pourront se tester et prendre leurs responsabilités notamment si elles repartent en voiture ou… en vélo”, et ce gratuitement.

Fline, un succès rapide

La start-up Fline, c’est avant tout l’histoire des deux frères Adelin et Maxence Jacques de Dixmude et de leur ami Zachary Roland. Adelin et Maxence ont perdu leur grand-mère dans un accident de voiture impliquant un conducteur en état d’ébriété. En mars 2019, ils lancent Fline et rejoignent l’année d’après l’Yncubator, le laboratoire des jeunes entrepreneurs de l’UCLouvain. Ils gagnent rapidement le soutien des autorités régionales tant à Bruxelles qu’en Wallonie.

Cet été, les bornes éthylotest étaient présentes dans neuf grands festivals belges. Pour l’été prochain, Tom Steppe annonce qu’une quinzaine de festivals seront équipés de bornes. De plus, la jeune entreprise lance un autre réseau, et cette fois avec près de 150 établissements horeca festifs. “L’expérience dans les festivals montre l’engouement. Les jeunes sont à la recherche de pouvoir connaître où ils en sont avec l’alcool. Et les étudiants de Louvain-la-Neuve aussi sont de plus en plus demandeurs.”