On apprend, via Ring TV, que le bourgmestre sera candidat à sa réélection en 2024. Lors du dernier suffrage, la liste mayorale avait obtenu neuf sièges et avait formé une coalition avec la NVA (7 sièges) et l’Open-VLD (2 sièges), laissant dans l’opposition Groen (5 sièges), l’Union des francophones (5 sièges) et le Vlaams Belang (1 siège).

Les deux places suivantes de la liste de Vander Meylen seront attribuées aux échevins Sonia Van Wanseele et Eddy Deknopper.