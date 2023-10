Une pétition pour étendre la limitation de vitesse à 50 km/h sur la chaussée de Huy, au quartier du château d'eau, à Chaumont-Gistoux

Mais pourquoi une telle mesure ? "Je sais que certaines personnes comme un père dont la fille a eu un accident grave en sortant du bus, ont déjà fait des démarches il y a quelques années pour ralentir ou trouver une solution pour les bus, ceci auprès de la Commune. Mais sans succès et sans suites. On m’a dit que cette chaussée dépend du Service public de Wallonie et que la Commune ne peut prendre aucune décision." Alors Yannick a décidé de passer à la vitesse supérieure. "La chaussée de Huy (N243), qui relie Wavre à Perwez, accueille un trafic important et est connue pour être particulièrement accidentogène, souvent avec des dénouements tragiques."

La vitesse est actuellement limitée à 70 km/h sur la chaussée qui longe le quartier du château d’eau et diminue à 50 km/h en direction du centre du village, 150 mètres plus loin. "La densité des habitations qui bordent la chaussée et les nombreuses traversées rendent l’actuelle limitation de vitesse dangereuse. Plus de 500 personnes vivent dans le quartier du château d’eau ; deux arrêts de bus sont installés de part et d’autre de la chaussée avec un passage pour piétons emprunté par beaucoup d’enfants/d’étudiants. En outre, cette vitesse, en plus des risques en matière de sécurité, est un problème environnemental qui contribue fortement aux émissions de gaz à effet de serre et aux nuisances sonores."

Le but de la pétition ? "Nous demandons que soit mise en œuvre la réduction de la vitesse sur cette portion (600 mètres du km 7,5 au km 8,1) de la chaussée de Huy à 50 km/h pour garantir la sécurité des habitants. Qu’ils soient sensibles à la sécurité routière ou à la cause climatique et à la pollution, nous invitons les gens à consacrer une minute de leur temps pour signer et faire connaître cette pétition qui permettra sans aucun doute de diminuer l’accidentalité de nos routes, en particulier celle qui longe notre beau quartier."

À ce jour, près de 150 personnes ont réagi à la pétition: "Nous habitons chaussée de Huy et trouvons que peu de conducteurs (voitures et camions) respectent la limitation de vitesse déjà imposée sur une partie de la chaussée. Étendre cette limitation à hauteur du quartier du château d’eau contribuerait peut-être à sensibiliser davantage les conducteurs. Je trouve cet endroit extrêmement dangereux. Notamment pour les plus jeunes qui y prennent le bus ou qui en descendent quotidiennement. Attend-on un autre accident ? Agissons en amont tant qu’il est encore temps !"