Walhain : le propriétaire du camping d’Alvau réclame les loyers pour les caravanes abandonnées

Aujourd’hui, ces caravanes sont inhabitées. Il ne reste plus qu’une quinzaine de ménages sur place. Aucune date butoir n’avait été fixée, mais il semble que l’épilogue soit proche. Cependant, cette fermeture définitive pose encore de nombreuses questions.

”Il y avait 46 parcelles, seules 18 ou 19 sont encore occupées, explique Agnès Namurois (Écolo), présidente du CPAS de Walhain. Les assistantes sociales se sont démenées pour trouver des logements, on a accueilli certains résidents dans nos logements aussi, même si on n’en possède pas beaucoup. On a cherché à accompagner certaines personnes et d’autres étaient déjà bien autonomes.”

Une réunion a eu lieu il y a quelques semaines, en compagnie des autorités et du responsable du site. Ce dernier menaçait les résidents d’entamer des procédures judiciaires, pour des loyers impayés. Il est passé à l’action…

Ce mardi, son avocat a plaidé pendant 45 minutes devant le juge de paix, pour réclamer les arriérés. Dans certains cas, il s’agit de plusieurs milliers d’euros. Et ce n’est pas tout. Il a également demandé 150 € par mois pour les caravanes inoccupées, laissées dans le camping depuis janvier 2023.

Le juge a toutefois demandé un détail pour ces chiffres avancés, en précisant par exemple le montant pour l’électricité, celui pour l’eau, etc.

Une situation inconfortable

Du côté des résidents, la situation est inconfortable. Ils n’ont en fait pas le choix. Ils sont obligés pour l’instant d’abandonner leur bien dans le camping. Car la demande de la Commune pour bénéficier d’une aide de la Région wallonne a été retenue.

”On a l’accord du gouvernement pour entrer dans le Plan Habitat permanent (HP), indique le bourgmestre de Walhain, Xavier Dubois (Avenir Communal). On va organiser une réunion avec le Service public de Wallonie, avec le CPAS et l’agent logement de la Commune, pour voir comment avancer. Cela va donner accès à des primes pour la destruction des caravanes, quand une solution a été trouvée en dehors du camping. C’est une très bonne nouvelle.”

Les anciens résidents qui ont trouvé un logement ailleurs ont rarement les moyens de déplacer leur caravane. Vu la modification du code wallon, elles ne sont plus autorisées à intégrer un autre camping. La destruction, elle, coûte plusieurs milliers d’euros. Impayable pour ce public précarisé.

Rendez-vous le 16 novembre

Sauf que pour bénéficier de ce soutien financier de la Région wallonne (une compensation pour la perte de leur bien et une prime pour l’installation dans un habitat permanent), les propriétaires doivent laisser leur caravane au camping. Choix cornélien entre payer un loyer de 150 € pour recevoir une aide de la Région wallonne ou renoncer à cette aide afin d’éviter le loyer.

Cette décision ne doit toutefois pas encore être prise, vu que le jugement n’est pas encore tombé. Le juge a annoncé qu’il se rendrait personnellement au camping, à la limite entre Walhain et Mont-Saint-Guibert, pour se rendre compte de la réalité vécue par les occupants. Il a donné rendez-vous aux différents acteurs le 16 novembre, afin de poursuivre ses travaux. L’aide de la Région wallonne risque aussi de ne pas arriver tout de suite. Patience donc.