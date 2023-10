À Jodoigne, le conseil communal sera retransmis en vidéo à partir du mois de janvier

Le sujet ? "À partir de janvier, nous souhaitons que les séances du conseil communal soient retransmises en vidéo sur le site de la Ville de Jodoigne. Nous avions déposé un point à l’ordre du jour de ce mardi 3 octobre, en estimant que le travail du conseil communal n’était pas suffisamment visible dans la population… C’est pourtant le lieu du débat démocratique où tous les élus peuvent exprimer leurs points de vue, idées, arguments sur tous les dossiers déposés par le collège communal. Notre groupe avait déjà souhaité que le bulletin communal, “Vivre à Jodoigne”, puisse consacrer une ou deux pages où chaque groupe politique pourrait relayer son opinion sur un dossier abordé en conseil communal. Cela existe dans de nombreuses communes (Wavre, Perwez, Lasne…) mais à Jodoigne, le collège a refusé cette ouverture. Par contre, lors du dernier conseil, les deux autres groupes politiques ont admis ce manque de transparence que nous déplorons et notre demande de retransmission vidéo a été acceptée à l’unanimité."

Une bonne nouvelle face à un constat des élus: si toutes les séances du conseil communal sont ouvertes au public au château Pastur, le nombre de citoyens qui y assistent est réduit à sa plus simple expression. "Avec une retransmission, sur le site de la Ville et non sur les réseaux sociaux, on espère un plus grand intérêt avec plus de transparence en tout cas." Reste à définir le budget pour permettre cette diffusion. Le débat sur ce point doit encore avoir lieu.