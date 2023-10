Attention si vous avez l'habitude de vous promener au bois d’Arpes et au bois de l’Hôpital à Nivelles : plusieurs jours de chasse sont planifiés

C’est le cas sur le territoire de Nivelles, où le Département de la nature et des forêts (DNF) vient de communiquer à la Ville avoir donné son feu vert pour trois jours d’interdiction de circuler au bois d’Arpes et au bois de l’Hôpital. Il s’agit en réalité de deux bois contigus, situés à la frontière d’Arquennes (Seneffe) et qui appartiennent au CPAS aclot. Ces jours de battue sont fixés cette année le 17 octobre, le 9 novembre et le 21 décembre prochains.

La décision du DNF prévoit que le titulaire du droit de chasse placera des affiches d’interdiction de circuler sur les chemins et sentiers ouvert au public, comme le prévoit la législation régionale. Ce dispositif, mis en place pour la sécurité de tous, sera placé au plus tard 48 heures avant l’entrée en vigueur de l’interdiction. "Je pense qu’il est important de rappeler ces dates et l’importance de respecter l’interdiction de circuler dans les bois concernés, commente le bourgmestre, Pierre Huart. Nous sommes dans une région où on parle peu de chasse et de battues. Il faut éviter les comportements imprudents par méconnaissance, d’autant que le Ravel passe à proximité immédiate. On doit préciser aussi qu’il ne s’agit que de trois jours dans l’année."

Du côté du CPAS, on confirme la location du droit de chasse pour ces deux bois, dont la surface totale avoisine 150 hectares. Ces baux sont octroyés pour 9 ans, via appel public, et ils viendront à échéance en 2028. La location des droits de chasse rapporte tout de même 15 000 € au CPAS aclot. Et tout se faisant dans le respect des règles et en collaboration avec le DNF, la présidente Colette Delmotte n’a pas connaissance de problèmes à propos de ces chasses.

Le CPAS de Nivelles possède aussi le bois du Saint-Sépulcre mais dans celui-là, le droit de chasse n’est pas mis en location. Il n’y a donc pas de chasseur là-bas sauf éventuelle dérogation octroyée, par exemple en cas de nécessité de limiter la prolifération des sangliers.