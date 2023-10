En Brabant wallon, le prix des appartements neufs connaît une forte hausse : voici les prix dans votre commune (INFOGRAPHIE)

Primo, “le marché du neuf est assez limité, assez fermé dans cette province”, explique le notaire de la Fednot. “Ce micromarché a pour conséquence que les appartements neufs se vendent très rapidement, ce qui tend à faire grimper les prix.” En Brabant wallon, 77,1 % des ventes ces neuf derniers mois concernaient en effet des maisons, 22,9 % des appartements.

”Revoir le plan de secteur créé dans les années '70”

Deuzio, la hausse du prix des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre liée au contexte international influe davantage le prix de construction en Brabant wallon qu’ailleurs en Wallonie. “Ces derniers mois, le coût des nouvelles constructions a augmenté de 10 à 15 % environ. Cette hausse est plus soutenue en Brabant wallon du fait d’une qualité supérieure des biens neufs par rapport à d’autres provinces. L’effet d’augmentation des prix est démultiplié dans les zones où les prix sont plus élevés”, poursuit Renaud Grégoire. Qui croise de plus en plus de personnes qui abandonnent leur projet de construction. “Nombreux ont acheté leur terrain voici un an ou deux. Si, à l’époque, leur projet coûtait 500.000 euros, il coûte aujourd’hui 700.000 euros, voire plus.”

Tertio, on construit peu d’appartements en Brabant wallon. “Certaines communes historiquement rurales aujourd’hui devenues périurbaines ont toujours eu du mal à construire des appartements. Ces projets de construction d’appartements neufs se concentrent surtout sur Waterloo, Braine-l’Alleud, Louvain-la-Neuve, La Hulpe ou Nivelles. Mais, globalement, il existe de nombreuses zones où il n’y a pas d’appartement dans le Brabant wallon”, constate Renaud Grégoire, qui estime qu’il serait peut-être rationnel et logique de réviser le plan de secteur créé dans les années 70 afin de rééquilibrer l’habitat brabançon wallon. “Même si concentrer la construction d’appartements dans des zones rurales reste complexe car cela reste une prérogative communale. Il n’existe pas de stratégie urbanistique à l’échelle de la province.”

Sur l’ensemble du parc d’appartements mis en vente ces neuf premiers mois de l’année, neuf et ancien donc, le prix a grimpé de 3,5 % (-1,9 % d'inflation) par rapport à l’année dernière. C’est la province la plus chère de Wallonie sur ce segment : 278.171 euros.

-12,5 % à Braine-l’Alleud, +17,3 % à Waterloo

Plus en détail, Fednot constate de grandes différences d’évolution du prix des appartements selon les communes de la Jeune province. Ainsi, à Braine-l’Alleud le prix a chuté de 12,5 %, sans l’inflation (prix moyen à 211.300 €) entre ces neuf derniers mois et l’année dernière. Sur cinq ans, le prix a néanmoins augmenté de 30,8 % (moins 18 % d’inflation sur cette période).

A contrario, les appartements ont pris 15,5 % à Court-Saint-Etienne (327.918 €) et 61,2 % en cinq ans (sans l’inflation, toujours). À Waterloo également, le marché de l’appartement affiche une bonne santé : +17,3 % (374.733 €) et +35,8 % sur cinq ans. De son côté, Louvain-la-Neuve encaisse le coup avec une baisse du prix des appartements de 19,6 % (257.936 €), en hausse de 10,1 % sur cinq mais en baisse de 8 % si l’on prend l’inflation en compte (18 %). De même que Rixensart : -17,5 % (308.287 €), -18,5 sur cinq ans. Si l’on ajoute l’inflation sur cette période, la baisse des prix passe à 36,5 % !

Baisse de 1,5 % pour les maisons

Le prix des maisons ne suit pas la même tendance. Globalement, il diminue, encore, de 1,5 %. Le Brabant wallon est la seule province à enregistrer une baisse mais reste la province la plus chère de Wallonie avec un prix moyen de 411.724 euros. Et fait quasi jeu égal avec le Brabant flamand : 417.079 euros.

Les prix de l'immobilier en Brabant wallon ©FEDNOT

Les baisses les plus significatives se situent dans les communes de Beauvechain (-16,4 %), Incourt (-13,9 %), Wavre (-11,3 %) et Villers-la-Ville (-10,1). Pas de hausse à deux chiffres dans la Jeune province mais mentionnons les augmentations à Waterloo (+7,1 %) et Court-Saint-Etienne (+9,2 %) auxquels il faut, de nouveau, retirer l’inflation (+1,9).