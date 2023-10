Ittre serre la vis en matière de stationnement : désormais 25 € d'amende en cas de non-respect de la zone bleue

Depuis quelque temps, Ittre dispose d’emplacements de stationnement en zone bleue, mais la Commune ne disposait pas encore de moyens de sanction vis-à-vis d’éventuels abus. Le conseil communal vient de combler cette lacune, comme le souligne Fabienne Mollaert, échevine de la Mobilité: "Nous avons toute une série de zones bleues devant les magasins à Virginal et Ittre. Pour qu’elles aient leur utilité et que les gens n’y stationnent pas impunément, il faut un règlement-taxe pour pouvoir sanctionner". Le conseil communal a donc adopté, à l’unanimité, une redevance sur le stationnement fixée à 25 € par jour. Celle-ci sera perçue lorsque l’usager n’aura pas apposé correctement et visiblement son disque de stationnement ou qu’il aura dépassé la durée autorisée.