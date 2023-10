Pour la première fois, Christophe Lacroix mènera la fanfare de Dongelberg ce samedi à Jodoigne: "J’ai opté pour des arrangements de musique de films"

"Je me suis mis en tête de faire un certain nombre de nouveaux arrangements, dit-il, non seulement pour le concert annuel en costume de gala de ce samedi 14 octobre, mais pour ce que j’appelle de la musique de rue. Cela fait d’ailleurs partie de la vie d’une fanfare, les kermesses, braderies et autres foires au boudin. Là, il faut se mettre en phase avec le public. C’est ce que nous avons fait il y a une dizaine de jours à Jodoigne. Nous étions en polo jaune et jouions des airs connus de Joe Dassin ou Michel Fugain dans les rues."

Christine Henne, la présidente de la fanfare, met l’accent sur les qualités musicales multiformes de son nouveau chef: "Si Christophe a commencé sa carrière de musicien en qualité de percussionniste à l’Opéra royal de Wallonie et à l’Orchestre philharmonique de Liège, il n’a cependant jamais oublié les sociétés de musiciens amateurs. Il soutient d’ailleurs bon nombre de celles-ci au pupitre des percussions mais aussi à l’euphonium. Ce n’est pas un hasard s’il est aussi batteur au sein des Amis de la chanson. Bref, il baigne dans la musique, et il aime l’enseigner. Il est professeur de percussions au sein de notre école de musique, après l’avoir été durant cinq ans chez Musi Action".

Voici Christophe Lacroix devant un nouveau challenge: le concert de prestige de sa fanfare de cœur: "J’ai opté pour des arrangements de musique de films. Nous jouerons sept morceaux, parmi lesquels la musique du “Clan des Siciliens” (Ennio Morricone), du “Da Vinci Code” (Hans Zimmer) et du “Grand Blond avec une chaussure noire” (Vladimir Cosma). Notre fanfare s’est fort bien adaptée, elle sait donner à tous ces morceaux un côté gai et festif qui fera plaisir au public."

Concert annuel de la fanfare de Dongelberg, ce samedi 14 octobre, à 19 h, à la salle Côté Cours de l’athénée de Jodoigne, chaussée de Hannut, 71. Avec la participation de la fanfare Sint-Christina de Brustem. Entrée libre.