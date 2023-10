Survol du Brabant wallon : "Les Flamands veulent le beurre et l’argent du beurre"

"Ces nuisances sonores sont surtout provoquées par l’utilisation abusive de la piste 01. Cette piste est censée servir uniquement lorsque le vent ne permet pas aux avions d’atterrir sur les pistes principales. C’est donc une piste secondaire, une piste de secours. Or, dans les faits, cette piste de secours est très régulièrement utilisée, regrette Olivier Maroy. Lorsque l’on habite dans une de ces communes du Brabant wallon, on peut voir les hublots et le logo de la compagnie aérienne. C’est dire si ces avions sont bas."

Les deux députés brabançons wallons estiment que la Région wallonne ne peut rester un simple observateur dans l’épineux dossier des nuisances sonores autour de l’aéroport de Zaventem, situé en Flandre: "Quels que soient les intérêts de cet aéroport et ses retombées économiques, au passage essentiellement flamands, nous sommes en droit et vous êtes en devoir de protéger nos concitoyens face à ces nuisances répétitives et indiscutables", a lancé André Antoine à la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo).

"Le beurre, l’argent du beurre et le sourire de la crémière"

"On apprend maintenant que plusieurs partis néerlandophones proposent de procéder à des changements de route afin de faire passer les avions par l’Est du Brabant wallon, et ce, pour protéger le Brabant flamand, ajoute Olivier Maroy. Si l’on devait résumer cela en une phrase: ils veulent le beurre, l’argent du beurre et le sourire de la crémière ; tous les avantages économiques, mais pas les inconvénients." Bref, pour les députés, la Région wallonne doit se faire respecter et protéger ses concitoyens brabançons. "Il faut profiter du fait qu’il y ait un renouvellement du permis unique – c’est vrai qu’il est de la compétence du gouvernement flamand – pour essayer de cadrer mieux les choses."

La demande de permis pour l’aéroport de Zaventem était incomplète

La ministre Tellier a répondu que la Région avait été proactive sur ce dossier: "L’aéroport de Zaventem a introduit le 6 juillet dernier une demande de renouvellement du permis unique auprès de l’administration flamande. J’ai demandé à la ministre (flamande, Zuhal Demir) que la Région wallonne soit consultée. Lorsque cette consultation débutera, 19 Communes du Brabant wallon seront invitées à organiser des enquêtes publiques pour récolter la voix de leurs citoyens. À l’heure actuelle, la demande de permis de l’aéroport de Zaventem a été frappée d’incomplétude par l’administration flamande. Par conséquent, l’aéroport a jusqu’au 2 novembre pour compléter sa demande". Une fois que la demande aura été complétée, les enquêtes publiques pourront être programmées. Et, sur base du dossier, la Région wallonne pourra alors, comme les Communes, adopter une position sur cette demande de permis.

Ça, c’est pour l’aspect "présence d’un aéroport à quelques kilomètres du Brabant wallon". La question du survol et de l’utilisation injustifiée des routes passant dans le ciel brabançon est une question fédérale. La ministre Tellier a rappelé que de nombreux ministres se sont cassé les dents sur ce dossier, citant notamment Melchior Wathelet Junior (cdH), Jacqueline Galant (MR) et François Bellot (MR) qui ont précédé Georges Gilkinet (MR).

"Il ne s’agit pas ici de sauver le soldat Gilkinet"

Une réponse qui a suscité des réactions des députés centriste et réformateur.

"Il ne faut pas se tromper de débat. Il ne s’agit pas ici de sauver le soldat Gilkinet, a riposté André Antoine. Vous nous parlez de séquences qui datent d’il y a plus de dix ans. Si cela vous fait plaisir d’incriminer Melchior Wathelet, pas de souci. Mais depuis dix ans, la situation s’est détériorée, la mobilisation sur le territoire s’est largement accrue et les constats objectifs de nuisances sont devenus indiscutables".

"Les riverains se fichent de l’archéologie politique"

"Je crois que les riverains ont peu d’intérêt pour l’archéologie politique. Certes, c’est un dossier pourri. Vous avez raison, cela fait 30 ans qu’il l’est, a répliqué Olivier Maroy. Je ne vois donc pas trop l’intérêt de dire que les autres ministres, toutes les couleurs, tous les ministres – c’est vrai – ont essayé et qu’ils n’y sont pas parvenus. Cela, les riverains s’en fichent. Ce qu’ils veulent aujourd’hui, c’est que l’on applique des décisions de justice."