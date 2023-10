Une jeune femme victime d’une tentative de meurtre avenue des Pâquerettes à Waterloo : la police lance un avis de recherche

À lire aussi

”D’après la victime, l’auteur a surgi d’une haie, s’est dirigé vers la jeune fille et a tiré avec une arme à feu dans sa direction. Il a ensuite pris la fuite en direction du bois des Bruyères”, explique la police dans son avis de recherche. L’individu est âgé d’une vingtaine d’années. Il a le teint mat, mesure entre 1m70 et 1m80, est de corpulence mince, a les yeux brun clair et d’épais sourcils. Au moment des faits, il portait un pantalon de sport noir et un sweat à capuche noir. Un tissu foncé avec des motifs jaunes recouvrait sa bouche.

La police invite toute personne ayant des informations sur cette affaire à prendre contact avec elle au 0800 30 300.