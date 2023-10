Mont-Saint-Guibert: Écolo se sent désormais bien seul dans l’opposition et n’aime pas ça

"Ce n’est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. L’opposition se “delete”. Vraiment dommage de ne pas avoir une opposition plus construite, s’est désolé Éric Meirlaen (Écolo). Avec des MR, des Engagés, des MR alternatifs, des PS, la majorité est un gros groupe monolithique. Du plomb dans le débat démocratique. Si une commune a besoin d’un pouvoir fort, il est aussi important de disposer d’une opposition tangible. La moitié de celle-ci a disparu. Écolo le regrette. Nous nous retrouvons bien seuls avec notre petit groupe."

"Vous perdez en quelque sorte le droit de parole !"

Et de lancer de vertes critiques à la majorité. "Les conseils consultatifs ne fonctionnent pas. La commune est étouffée par le manque de consultation citoyenne. Et ne fait pas assez pour le réchauffement climatique et la biodiversité. Et lorsqu’un pouvoir devient absolu et monolithique, des décisions de copinage peuvent être prises".

Et de lancer aux deux transfuges: "En rejoignant la majorité, vous perdez en quelque sorte le droit de parole !" Réaction de Virginie Maillet: "Non, je ne le perds pas. Au contraire, je me sentirai encore mieux, pouvant parler plus ouvertement. Car je ne me sentais pas bien dans l’opposition où il est compliqué d’être en phase avec la majorité. Je vais continuer de m’exprimer lorsque j’aurai quelque chose à dire".

Commentaire du bourgmestre, Julien Breuer (MSG Co-Hé-sion): "Nous sommes tous des citoyens. Ce n’est pas la couleur politique qui fait les projets. Contrairement à vous, nous travaillons ensemble, sans idéologie. Il y avait beaucoup de listes en 2018. Les citoyens n’ont pas toujours bien compris des projets sensiblement identiques portés par différentes personnes. Des listes se sont constituées sans grand-chose de consistant. Chez nous, les gens veulent bosser et non pas chercher la petite virgule ou la petite bête. La richesse d’un groupe tient à des projets qu’il débat et réfléchit, et tient bon quand l’opposition lui lance des cailloux… Traiter les conseillers de la majorité de presse-bouton est totalement irrespectueux de leur engagement.

"Écolo a activement contribué à l’urbanisation du village"

Écolo a perdu le contrôle de la majorité précédente vu son fonctionnement interne. Ici, la majorité se voit renforcée. Tant mieux pour les Guibertins. La CCATM ne s’est pas souvent réunie car peu de projets urbanistiques sont sur la table. Entre 2013 et 2018, avec Écolo disposant du mayorat et de compétences comme l’urbanisme et l’aménagement du territoire, des permis pour plus de 500 logements ont été délivrés. Ne reprochez pas à cette majorité le bilan d’une législature menée par Écolo. Un fait objectif est qu’Écolo a activement contribué à l’urbanisation du village. Alors invoquer le “stop béton” après six ans d’urbanisation intensive, c’est se foutre de la gueule du monde…

Écolo est non constructif et rentre dans une opposition débile. Nul ne peut dire que les dossiers n’avancent pas. Nous sommes proactifs. Qui a réalisé le plan climat ? Une majorité avec ou sans Écolo ? Tu viens de tendre toutes les perches pour te faire rabrouer ! Quant à la mobilité, combien de km de pistes cyclables ont été créés pendant la législature précédente ? Pour les cyclistes, Écolo n’a absolument rien fait."

Comme sur un ring…

Après la réponse du bourgmestre, Éric Meirlaen (Écolo) a repris la parole: "Plusieurs projets ont été initiés sous la précédente législature !" Et de reprocher, en substance, à Julien Breuer de toujours tirer tout à lui depuis qu’il est bourgmestre tout en faisant l’impasse sur son inertie sous la législature précédente alors qu’il était premier échevin. "Pour les pistes cyclables, vous allez faire quelques centimètres car les élections approchent…"

De son côté, Christiane Paulus (Écolo) a rappelé qu’ "être dans l’opposition, c’est en vue de travailler pour la commune". Et d’avouer se sentir un peu seule dans l’opposition: "Le débat démocratique se réduit. Ces démissions ne sont pas correctes par rapport aux électeurs".

Julien Breuer a rétorqué que, suite à l’absence récurrente d’une élue, "Écolo serait moins seul à quatre qu’à trois. Oui, je l’assume, je faisais bien partie de la précédente majorité. Je n’ai ni l’habitude, ni le culot de reprocher aux autres ce que je ne suis pas parvenu à faire moi-même".

Sophie Dehaut a aussi réagi aux propos d’Éric Meirlaen: "Le plan de mobilité lancé sous la législature précédente l’avait été sans plan de stationnement, ni de plan cyclable. Ce n’est donc pas le vôtre. Et, si le schéma de développement communal n’a pas été lancé, c’est une décision politique de l’ex-échevine Écolo. Maintenant, nous sommes dans une course contre la montre. Q uant aux pistes cyclables, vous savez qu’il faut au moins quatre ans pour concrétiser un tel type de projet. Donc, toujours mieux que zéro. Nous avons la volonté de bosser sur deux législatures". Et de conclure en soulignant que la politique ne se faisait pas sur Facebook. "J’ai aussi été présente dans la minorité pendant six ans. Je n’ai jamais loupé un conseil. Et j’ai toujours émis des remarques constructives"

Virginie Maillet et Nathalie Sannikoff rejoignent donc la majorité

Accueillie dans la majorité MSG Co-Hé-sion, Virginie Maillet a pris la parole pour rappeler que, depuis un petit temps, elle se rend compte qu’elle adhère à la politique de Julien Breuer et des siens. "Il était donc plus honnête de rejoindre le groupe. Je ne démissionne pas car il n’y a plus de liste Tous Ensemble. Il ne reste plus qu’une année de législature. Il aurait été bien compliqué pour l’éventuelle personne me remplaçant de se mettre au courant de tous les dossiers." Et d’avouer qu’elle ne savait pas qu’il était possible d’effectuer ce changement. "Sans quoi, je l’aurais fait plus tôt. La majorité était prête à me recevoir."

De son côté, Nathalie Sannikoff a souligné que la dynamique de travail de MSG Co-Hé-sion lui plait et lui correspond mieux. "Je remercie Jean-François Jacques de m’avoir lancée en politique. Cela faisait pas mal de mois que cela cogitait dans ma tête. Le groupe m’a formidablement accueillie. Je n’ai pas non plus pensé à démissionner car notre groupe MSG non plus n’existe plus. Et puis, je me suis engagée pour six ans…"