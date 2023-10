Quels bourgmestres risquent de perdre "leur" commune ? Un an avant les élections communales du 13 octobre 2024, le point commune par commune en Brabant wallon

À un an de cette échéance, rares sont les bourgmestres qui ne savent pas encore s’ils seront candidats. Et parmi ceux-là, il y en a qui savent très bien ce qu’ils comptent faire, mais qui veulent gérer leur agenda comme ils l’entendent.

Chacun son agenda donc. Nous avons décidé de faire un bref point sur la situation dans les 27 communes du Brabant wallon à un an de ces élections. Une chose est sûre: même si certains ont osé la langue de bois – "Il est trop tôt pour en parler" –, cela travaille dans toutes les communes, dans tous les partis pour confectionner les listes qui, c’est vrai, ne seront pas finalisées tout de suite mais dont les noms principaux sont déjà inscrits, souvent à l’encre indélébile.

C’est d’autant plus vrai pour la plupart des bourgmestres qui se verraient bien continuer.

Ceux qui ont choisi de partir et ceux qui voudraient rester

Seuls Christophe Dister (MR) à La Hulpe, Michel Januth (PS) à Tubize, et Michael Goblet (MR) à Court-Saint-Étienne ont annoncé qu’ils ne souhaitaient pas briguer un nouveau mandat. À Rebecq, Patricia Venturelli va céder sa place à Dimitri Legasse, en tête de liste en tout cas.

Et il y aura aussi, plus que probablement, des bourgmestres qui n’auront pas choisi de céder leur place et mais qui y seront forcés. Ceux-là ne savent pas encore que leur dernière année vient de commencer. Et il est effectivement trop tôt pour leur en parler.

LE POINT COMMUNE PAR COMMUNE

Beauvechain: Ensemble reste uni

À Beauvechain, la majorité de la bourgmestre Carole Ghiot (MR) composée de membres du MR, des Engagés et du PS sera à nouveau unie pour aborder 2024. La bourgmestre sera cheffe de file et brigue un second mandat à son poste.

Face à elle, Écolo proposera une liste ouverte "à ceux qui partagent valeurs et programme et souhaitent s’investir pour améliorer le quotidien des habitants".

Claude Snaps annonce ne pas se représenter mais indique qu’une liste l’Intérêt Communal et Citoyen sera certainement présente aux prochaines élections. Éric Evrard, lui, n’a rien confirmé.

Braine-l’Alleud: un face-à-face Ensemble et Liste du Bourgmestre ?

À Braine-l’Alleud, les partis de l’opposition ont annoncé en mars dernier déjà qu’ils comptaient se regrouper sur une seule liste – en intégrant également des citoyens – baptisée Ensemble. L’idée des Intérêts Brainois, d’Écolo et du PS est de faire émerger une "nouvelle dynamique", basée sur un socle de valeurs communes, afin de proposer une alternative au MR, actuellement en majorité absolue.

En face, le bourgmestre, Vincent Scourneau, confirme que toute l’équipe en place est mobilisée pour poursuivre l’aventure avec la Liste du Bourgmestre. Où comme depuis 2012, on retrouvera aussi des candidats d’ouverture.

Vers un grand face-à-face LB contre Ensemble, donc ? Cela dépendra notamment de DéFI (un élu au conseil), sachant que les Amarantes ont fait alliance avec la majorité en cours de législature. La Liste du Bourgmestre pourrait-elle intégrer des sympathisants DéFI ? "Rien n’est décidé à ce stade", dit Vincent Scourneau.

Braine-le-Château: Nicolas Tamigniau sera candidat bourgmestre

Bourgmestre depuis mai 2022, Nicolas Tamigniau (sans apparentement à un parti) a pris goût à la fonction et entend bien rempiler si c’est possible. La liste RB – pour autant qu’elle conserve le nom de Renouveau Brainois – devrait être prête au printemps. Écolo était la seule liste concurrente, il y a six ans. Une liste DéFI pourrait se constituer.

Chastre: le statu quo après une cohabitation difficile

Le statu quo ? Il devrait à nouveau y avoir trois listes en 2024 à Chastre. On pourrait s’attendre à une nouvelle alliance entre Chastre 20 + et Écolo vu le travail accompli, sauf que la cohabitation n’a pas toujours été facile au sein du collège. Un timide rapprochement a eu lieu entre Chastre 20 + et ChastreAvenir, les résultats détermineront sans doute si cette autre majorité est possible, avec une touche libérale plus prononcée. Une alliance entre Écolo et ChastreAvenir semble plus improbable. Thierry Champagne aurait donc les cartes en mains pour conserver son écharpe de bourgmestre. À condition de faire un meilleur score que son partenaire. La députée Hélène Ryckmans est la plus souvent citée pour occuper la tête de liste Écolo.

Chaumont-Gistoux: ARC n’existera plus sous sa forme actuelle

À Chaumont-Gistoux, le paysage politique va évoluer: la création d’ une nouvelle liste composée entre autres de l’échevin des Finances Pierre Landrain (ARC) et du conseiller Patrick Lambert (ARC), entre autres, a été annoncée.

Villages et Philippe Barras n’ont pas caché leurs intentions de quitter enfin l’opposition pour briguer le poste de bourgmestre. Écolo sera une nouvelle fois présent, comme le confirme l’échevin Luc Mertens.

La liste ARC de l’actuel bourgmestre Luc Decorte et de la bourgmestre ad interim Bérangère Aubecq, n’existera plus sous sa forme actuelle mais une relève est en marche, nous assure-t-on sans plus de détails.

Court-Saint-Étienne: qui succédera à Michaël Goblet ?

À Court-Saint-Étienne, rien n’est officiel. Michaël Goblet d’Alviella (68 ans) ne devrait toutefois plus postuler pour un nouveau mandat mayoral. On imagine qu’il poussera la liste qui devrait être commune MR/Les Engagés, avant de tirer sa révérence. Les discussions sont en cours quant à sa succession mais rien n’a filtré à ce jour. Le nom du président du CPAS, Steve De Wevere, est souvent cité. Il ne serait toutefois pas le seul candidat. Écolo aurait pu espérer le soutien de la ministre Céline Tellier si elle n’avait pas déménagé à Ottignies.

Genappe: Gérard Couronné tête de liste

Gérard Couronné conduira la liste MR en 2024. Une femme sera donc deuxième: "Ce sera Stéphanie Bury", indique le bourgmestre Couronné. Vincent Girboux troisième ? "Probablement mais jusqu’ici, je ne peux confirmer que les deux premières places", ajoute-t-il. La liste sera-t-elle commune avec les Engagés de Benoît Huts ? "Rien n’est encore décidé au MR mais j’y suis favorable." Écolo communiquera ses candidats en janvier tandis que l’on sait que Reda Kabir, président de l’Union socialiste communale, sera la tête de liste PS.

Grez-Doiceau: Vandeleene peut espérer une majorité plus sereine

Voilà deux ans que Paul Vandeleene (Avec Vous) a succédé à Alain Clabots comme bourgmestre et, c’est indéniable, les choses s’apaisent. Le Néthenois devrait se représenter et briguer un nouveau mandat, "dans l’intérêt des Gréziens". En face, Sybille de Coster-Bauchau pourrait ne pas se représenter. Ce qui pourrait être à l’avantage de la majorité sortante qui pourrait espérer une coalition plus forte. Partenaire actuel de majorité, Écolo représentera-t-il une liste ? Il est top tôt pour répondre à la question selon les Verts… DéFI espère atteindre les 10% le soir du 13 octobre 2024. Quant à L’Équipe, liste historique de Victor Pirot, elle devrait disparaître.

Hélécine: le bourgmestre réfléchit

Pascal Collin (MR) réfléchit très sérieusement à briguer un nouveau mandat. Il se laisse encore un peu temps pour peser le pour et le contre. Son groupe politique reste, lui, déterminé à travailler toujours ensemble et sur une même liste.

En face, OCH (Ouverture Citoyenne Hélécine) d’Hervé Maho sera à l’affût après avoir mené une campagne dans l’opposition, et proposé à son propre compte de multiples actions sociales, avec l’ambition de retourner la situation. Reste à voir si Écolo, non représenté à ce stade, pourrait réunir une liste.

Incourt: Léon Walry, stop ou encore ?

C’est la question qui alimente de plus en plus les conversations. Léon Walry va-t-il briguer un nouveau mandat de bourgmestre ou va-t-il passer le relais, probablement à Benoît Malevé ou Joseph Tordoir ? "Je ne vais pas tarder à me prononcer", précise l’homme fort de la commune, qui sait que sa décision pourrait changer pas mal de choses. Ou pas. Une liste EPI devrait à nouveau représenter la majorité alors que du côté de l’opposition, Écolo présentera bien une liste "dans l’idée de maintenir un maximum de voix au conseil", précise Colette Prévost. (

Ittre: vers un nouveau duel EPI – IC

Ittre s’oriente vers un nouveau duel entre EPI et IC. La liste EPI sera encore emmenée par Christian Fayt, bourgmestre d’Ittre depuis six ans. Face à lui, IC n’a pas encore choisi sa tête de liste, nous assure Ferdinand Jolly qui occupait cette position lors des dernières élections.

Le duel sera arbitré par le MR, actuellement dans la majorité avec EPI, et peut-être par Pacte, si la liste est présente le 13 octobre 2024. (

Jodoigne: Jean-Luc Meurice ou Mathieu Michel ?

À Jodoigne, le bourgmestre Jean-Luc Meurice ne confirme pas s’il sera oui ou non tête de liste, place également annoncée dans les pronostics pour Mathieu Michel. Officiellement, à ce stade, seul le programme compte, concocté par le collège en collaboration étroite avec Mathieu Michel et Jean-Paul Wahl. L’espoir est de garder la majorité absolue.

Quant à l’opposition, Jodoigne en Mouvement va seulement se pencher sur la question, et donc on ne sait pas si le PS qui aimerait se relancer, proposera sa propre liste ou restera avec les Engagés. Enfin, Écolo aura sa liste avec ouverture citoyenne.

La Hulpe: sans Christophe Dister

Christophe Dister, actuel bourgmestre de La Hulpe, ne briguera pas de nouveau mandat. Xavier Verhaeghe assurera la tête de la Liste du Bourgmestre.

La Liste du Bourgmestre a obtenu la majorité absolue lors des deux dernières élections. (

Lasne: Laurence Rotthier tête de liste, deux échevins s’en vont

La bourgmestre Laurence Rotthier (MR-IC) veut être candidate à sa propre succession. Cela devra être validé par la section locale du MR. Ce devrait être une formalité.

Au niveau des départs, Alain Gillis, Colette Legraive et les échevins Alexis della Faille et Julie Peeters ne rempileront pas.

L’ancienne bourgmestre Brigitte Defalque ne figurera pas sur la liste MR-IC, elle qui avait démissionné de son poste de présidente du CPAS, fin 2021. Sera-t-elle, du coup, sur une autre liste ?

Mont-Saint-Guibert: vers un duel disproportionné ?

La majorité MSG Co-Hé-sion comprend désormais 13 membres sur 19. À côté, 4 Écolo, 1 de la liste MSG et 1 de la Liste Citoyenne. Octobre 2024 risque de se résumer à un duel, disproportionné (?), entre la liste du maïeur Julien Breuer et les Verts.

Mais d’autres projets peuvent se révéler. Vu les places chères à MSG Co-Hé-sion, certains pourraient aussi se sentir pousser des ailes et créer une nouvelle liste, comme cela s’est déjà vu par le passé à Mont-Saint-Guibert.

Nivelles: Pierre Huart prêt pour un nouveau mandat

Dans la cité des Aclots, plusieurs partis ont déjà annoncé leurs têtes de liste: on sait que le groupe PluS sera emmené par Robert Vertenueil et Céline Scokaert, et que le "petit jeune" Gaëtan Thibaut a claqué la porte du groupe socialiste quelques jours après cette annonce. L’objectif du PS aclot est en tout cas de revenir dans la majorité après une très longue cure d’opposition…

Chez Écolo, partenaire du MR dans l’actuelle majorité, c’est le premier échevin, Pascal Rigot, qui tirera la liste, en duo avec l’échevine de l’Enseignement, Isabelle Bourlez.

Le bourgmestre, Pierre Huart, confirme que la Liste du Bourgmestre, à tendance MR mais avec des candidats de la société civile, sera au rendez-vous avec la plupart de ses membres actuels. Quant à déjà parler de certaines alliances… "Certains sortent déjà du bois mais il reste un an, et nous avons encore beaucoup de dossiers à faire avancer: nous sommes au travail", coupe le maïeur nivellois. (

Orp-Jauche: Ghenne sans concurrence, même interne

4 444 voix contre 1 374 en 2018: on voit mal Pacte (opposition) renverser l’Union Politique d’Hugues Ghenne, après une nouvelle mandature sans histoire. C’est donc plutôt vers la majorité qu’il faut se tourner pour trouver un rival à celui qui porte l’écharpe mayorale depuis 2006. Le plus proche il y a cinq ans, c’était Alain Ovart (2 411 contre 1 386), avec tout de même mille voix de différence, et Didier Houart, un peu plus loin. Olivier Maroy, député régional, devrait améliorer son score. De là à talonner son colistier ?

Ottignies-LLN: la majorité va changer

En janvier 2022, un séisme politique a secoué Ottignies-Louvain-la-Neuve: Avenir (Les Engagés) et PS annonçaient mettre fin à leur coalition avec Écolo pour créer une majorité avec OLLN 2.0-MR à qui revenait le mayorat. Mais la décision devait être entérinée en conseil communal et le temps fut mis à profit par les Verts pour convaincre ses partenaires de majorité de continuer ensemble l’aventure commencée en 2000. Toutefois, les fissures au sein de la tripartite sont telles qu’en octobre 2024 il n’y aura pas de cinquième accord préélectoral public entre eux. Avenir et OLLN 2.0-MR ont en effet décidé de constituer une liste commune, Impulsion C, avec à sa tête le chef de file libéral Nicolas Van der Maren. Les échevins Avenir Benoît Jacob et Nadine Fraselle ainsi que le président du CPAS, Michaël Gaux, seront présents sur la liste qui ne vise rien de moins que la majorité absolue. L’ancien bourgmestre Jacques Otlet (OLLN 2.0-MR) ne sait pas encore s’il se représentera.

En face, Écolo sera emmené par la bourgmestre Julie Chantry. Les échevins actuels Philippe Delvaux et Hadelin de Beer l’accompagneront. La ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier, a été sollicitée pour intégrer la liste.

Du côté du PS, Annie Galban a annoncé son retrait de la vie politique au bout de la mandature. La liste sera portée par l’échevin Abdel Ben El Mostapha.

Au sein de Kayoux, qui a deux élus et veut promouvoir la participation citoyenne sans toujours y parvenir, la réflexion est en cours pour savoir s’il présente, pour la deuxième fois de son histoire, une liste. (

Perwez: DRC+ affaibli, Godfriaux pourrait en profiter

Seules 215 voix séparaient Ensemble et DRC+ en 2018, la différence pourrait s’accroître en faveur de Jordan Godfriaux. D’abord parce qu’il a remis de l’ordre dans les finances, avec un audit qui a souligné les dysfonctionnements passés. Et puis, parce qu’il semble avoir conservé le dynamisme de son groupe, alors que Carl Cambron a annoncé son retrait et que la participation d’André Antoine à DRC+ est incertaine. Vincent Blondel, le recteur de l’UCLouvain qui sera tête de liste aux élections régionales pour les Engagés, pourrait être candidat. Mais cela n’est pas encore décidé. (P.B.)

Ramillies: vers 5 listes

Jean-Jacques Mathy (REM) sera candidat bourgmestre avec une liste dont le nom devrait évoluer (Liste du Bourgmestre ?). Reste à voir si elle comprendra la présidente du CPAS Yvonne de Grady vu les divergences de vues.

Écolo repartira avec Daniel Burnotte et Mariève Bertrand. Les Verts ont une préférence pour REM sans fermer de porte.

Le MR (actuellement IC) aura une liste qui portera un nom à déterminer. On évoque aussi une liste de l’ex-bourgmestre Danny Degrauwe (IC) et une liste avec les Engagés d’Yvan Demaiffe (IC).

Rebecq: député-bourgmestre, le double objectif de Dimitri Legasse

Candidat au fédéral pour le PS, Dimitri Legasse aura la possibilité d’occuper le poste de bourgmestre de Rebecq, s’il est élu. Et les probabilités qu’il ne le soit pas sont maigres. Le groupe Union, en majorité absolue, va se représenter, sans avoir connu de gros couacs. En cas de résultats mitigés, il pourrait même compter sur le soutien d’Objectif Citoyens (opposition), affaibli par le départ de Sophie Keymolen à la Province. Seul Écolo a réalisé un travail d’opposition, mais cela risque d’être insuffisant pour inverser le rapport de forces à Rebecq.

Rixensart: on prend les mêmes

Patricia Lebon n’a pas encore annoncé si elle serait candidate à sa propre succession. La bourgmestre garde cette annonce pour les membres de sa liste NAP-MR. Les libéraux devront probablement faire face à quatre autres listes: Écolo, DéFI, les Engagés et PS. Les socialistes, qui font partie de la majorité, devraient à nouveau être emmenés par Grégory Verté.

Tubize: des tensions entre et dans les partis

Des tensions entre les partis et à l’intérieur de presque chaque groupe, la mandature aura été très pénible à Tubize. Impossible de prédire ce qui se passera dans un an. Seule certitude, prolonger cette majorité est impensable, vu la relation entre DéFI et ses partenaires de majorité (ÉB et Écolo). Le MR a tangué suite à la guerre d’ego entre Lyseline Louvigny et Samuel D’Orazio. La première a désormais rejoint les Engagés.

Le RC a chaviré pendant la mandature, en perdant la moitié de ses élus, partis avec Jean-Marc Zocastello.

Les résultats détermineront les futures alliances, avec un risque de blocage vu les querelles. Difficile, à ce jour, d’évaluer l’impact du retrait de Michel Januth de la tête de liste ÉB. Pierre Anthoine sera tête de liste ÉB. (

Villers-la-Ville: Burton sait déjà avec qui il ne s’alliera pas

Du côté de Villers-la-Ville, le MR qui est en majorité absolue devrait repartir en campagne sous cette étiquette, et le bourgmestre Emmanuel Burton sera à nouveau à la tête de ses troupes. L’opposition véhémente qu’il affronte depuis 2018 laisse planer quelques doutes sur certaines possibilités d’alliance après les élections d’octobre, en tout cas en gardant les mêmes (fortes) personnalités… Ceux qui suivent les débats en conseil communal voient sans doute mal comment les Réformateurs villersois pourraient gouverner dans un an avec Écolo, par exemple…

L’opposition s’était présentée en 2018 sur une liste commune, Ensemble pour Villers, avec l’objectif déclaré de renverser le MR. Cela n’a pas fonctionné et le groupe a assez rapidement éclaté, les Verts reprenant leur indépendance tandis que le cdH, l’URC de Jean-Pierre Brichart et le PS poursuivaient sous l’étiquette EPV.

Walhain: Écolo pour arbitrer le duel entre Dubois et Smets

Collectivement et individuellement avec Laurence Smets, Wal1 avait réalisé le meilleur score en 2014. Pourtant, Écolo (3) avait décidé de s’allier à l’Avenir Communal (2). Ce qui pourrait à nouveau être le cas dans un an. La collaboration avec Xavier Dubois et son équipe s’est bien passée, tandis que le groupe Wal1 a été fragilisé par le départ de trois élu(e)s en cours de mandature: Nicole Schleich, Ria Breynee et Philippe Martin.

Écolo aura-t-il encore un rôle d’arbitre ? Une quatrième liste fera-t-elle son apparition ? Xavier Dubois est en tout cas en bonne position pour rempiler.

Waterloo: Florence Reuter archi-favorite

Florence Reuter briguera un nouveau mandat à la tête de la commune: cela ne fait pas l’ombre d’un doute. Et ses chances de succès sont grandes. Le MR est ultra-dominateur à Waterloo. Et Florence Reuter est, de loin, la plus grande faiseuse de voix. Il y a six ans, son second en termes de voix de préférence était Étienne Verdin qui a entre-temps, été éjecté de son poste de président du CPAS et du MR local. Constituera-t-il sa propre liste ?

Wavre: Anne Masson pour la première fois en tête de liste

Bourgmestre de Wavre depuis moins d’un an, Anne Masson (MR) sera, pour la première fois, tête de liste pour les Réformateurs qui devront faire sans Charles Michel – mais ce n’est pas la première fois – et sans Françoise Pigeolet.

S’il veut conserver les clés de la cité du Maca, le MR ne peut plus se permettre de perdre des plumes, comme il y a six ans. Sauf si les Réformateurs et les socialistes – Kyriaki MIchelis devrait être tête de liste – ont déjà verrouillé une reconduction de leur alliance comme certaines rumeurs le laissent entendre. Rumeurs qui pourraient être, cela dit, orientées justement pour éviter un tel accord.

Dans l’opposition, Écolo a déjà confié sa tête de liste à Christophe Lejeune. Les Engagés n’ont pas encore communiqué leur tête de liste: ce ne sera pas Benoît Thoreau qui sera malgré tout candidat.

DéFI, qui soutient la majorité sans être au collège, devrait présenter une liste.