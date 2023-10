Du lobbying européen pour la construction à la gastronomie, voici Chouchou : “je suis passionnée par les produits de bouche”

Traductrice littéraire, maniant à la perfection l’anglais, l’allemand et l’italien, cette maman de deux jeunes enfants, a travaillé pendant près de deux décennies pour la FIEC (Fédération de l’industrie européenne de la construction), réalisant du lobbying auprès de l’UE. La récente pandémie du coronavirus lui a permis de faire le point. “J’ai eu le temps de réfléchir à mon avenir. Depuis toujours, je suis passionnée par les produits de bouche et suis à la recherche de nouvelles adresses…”

Ayant l’habitude d’organiser des événements, elle possède une belle expertise dans le domaine. “Je savais que l’installation d’un établissement horeca était incluse dans les charges d’urbanisme des Jardins de l’Orne. Lorsque j’ai découvert l’endroit, je m’y suis directement projetée”. Elle a acheté le rez-de-chaussée d’un bâtiment. Puis a conçu l’aménagement de sa surface commerciale.

Entre-temps, elle a suivi des formations à l’IFAPME de Perwez et avec Horeca Wallonie, et suivi aussi des formations en gestion commerciale et des brasseries comprenant de la comptabilité, de la fiscalité et du droit. Elle a aussi accompagné différents chefs lors de stages. Ensuite, place à la réalisation de son plan financier et de son projet commercial.

La Guibertine veut positionner son établissement, qui proposera 10 services répartis sur 5 jours, du lundi au vendredi, comme un milieu de gamme, entre le bistrot français et le bistronomique. “Accessible, mais rentable”, ajoute-t-elle, en précisant que sa carte sera volontairement limitée avec un maximum de 4 ou 5 entrées, plats et desserts, ainsi qu’un plat du jour et quelques suggestions plus originales dans lesquelles elle apportera certaines touches indiennes et étrangères.

Le chef : Michel Saenen

Michaël Saenen (36 ans) sera son chef en cuisine. Un chef créatif qui compte 16 ans d’expérience. “Il est remarquable. Je suis très fière de travailler avec lui.”

À côté du restaurant, Yasmina Koeune a également prévu un espace de petite restauration avec un dépôt de boulangerie et un coin épicerie fine avec des biscuits de qualité, des produits de l’Occitane, du thé de qualité, ainsi que d’autres petites collaborations pour des produits spécifiques. Il sera aussi possible d’y déguster un bon café. Et comme elle apprécie un certain raffinement, elle a choisi de s’équiper en vaisselle avec les produits de la marque Le Creuset, son principal partenaire.

Au total, 44 places assises dans un quartier de Mont-Saint-Guibert où le commerce était, jusqu’à présent, absent. L’établissement est situé le long de l’Orne, à côté du site scolaire des Hayeffes fréquenté par des enseignants et de nombreux élèves. “Dans les quelque 300 logements des Jardins de l’Orne, le public est assez varié. Des jeunes avec ou sans enfant, des pensionnés, des familles… Mont-Saint-Guibert se développe rapidement, je pense qu’il existe un réel marché. J’ai très envie d’offrir un lieu agréable où faire une pause, tout près de chez soi”.

Lorsqu’elle a décidé de baptiser son restaurant Chouchou, elle a surtout pensé au côté affectif du nom. “Après le Covid, cela se doit d’être affectif…”