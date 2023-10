”Tout n’est pas perdu !” à Ittre

Exposition de Valérie Del’art sur les animaux réintroduits. Du samedi 7 octobre au dimanche 22 octobre. Le samedi et le dimanche de 14 h à 18 h, en semaine sur rendez-vous. Centre culturel d’Ittre, rue de la Montagne, 36.

www.ittreculture.be.

Lasne : Natsa (Nathalie Michiels)

Du 5 octobre au 5 janvier, maison communale (salle des mariages), place communale. Vernissage le mercredi 22 novembre à 17 h 30.

Nivelles ; exposition annuelle de l’ASBL Les Œuvriers

Du 14 au 29 octobre, hôtel de ville (salle des mariages), 52e exposition du centre artistique Les Œuvriers : pastels, aquarelles, acryliques, huiles, dessins…

www.lesoeuvriers.be

Musiques

Valen&Friends, à Nivelles

Antoine Delie. ©ÉdA

Un concert caritatif en faveur des enfants atteints du cancer avec Antoine Delie, Allan Védé, Dub Silence, Louisette&Amaury ainsi qu’en première partie Ninn et Rosa Riveter. Samedi 14 octobre, dès 18 h, Waux-Hall, place Albert Ier, 1.

www.billetweb.fr/valen-friends

Bossut-Gotechain : concert d’automne

Musique baroque et classique : Clérambault, Händel, Mozart, Telemann. Avec Elena Torres Montoya (trompette baroque), Michael Jaremczuk (percussion) et Takako Yanagihara (orgue). Dimanche 15 octobre, 17 h, église Notre-Dame de Bossut.

www.orguedebossut.be

Rixensart : soirée caritative au profit du Foyer de l’Amitié

Concert de l’ensemble vocal Oxie’s (répertoire pop anglo-saxonne), apéro dînatoire, tombola, vernissage : “Nous avons de grands projets de rénovation pour améliorer la qualité de vie des habitants du Foyer et améliorer nos performances énergétiques. Tous les fonds récoltés lors de cette soirée participeront à la réalisation de ces projets”, indiquent les organisateurs.

Samedi 14 octobre, dès 18 h, église de Froidmont, chemin du Meunier.

Réservations obligatoires.

www.foyerdelamitie.be

Divers

Chasse au trésor à l’abbaye de Villers

Découvrir l’ambiance de l’abbaye la nuit, résoudre des énigmes et ainsi remonter jusqu’à un trésor, on devrait s’amuser samedi soir dans les ruines. ©ÉdA

L’abbaye de Villers organise sa 9e chasse au trésor 2023. Ce jeu populaire qui attire chaque année de nombreux participants est l’occasion de découvrir en famille ou entre amis l’abbaye à la lueur des brûlots et d’apprivoiser l’obscurité dans une ambiance ludique, féerique et magique.

Samedi 14 octobre, de 18h à 22 h 30, rue de l’Abbaye, 55.

www.villers.be

Fête de la pomme à Céroux-Mousty

©ÉdA

Dimanche 15 octobre, dès 10 h, place communale de Céroux. 37 stands, 13 associations, 22 vendeurs de produits locaux, presse à pommes et 14 activités gratuites proposées en collaboration avec la Maison du développement durable.

www.olln.be/agenda, environnement@olln.be.

Salon “Bien-être” à Chastre

”Deux jours de découvertes enrichissantes et d’énergies positives avec une cinquantaine d’exposants qui vous guideront à travers une variété d’expériences et de produits destinés à nourrir votre corps, votre esprit et votre âme.” Samedi 14 et dimanche 15 octobre, de 10h à 18 h, au Domaine de Chastre, Domaine Des Possibles, rue de Gembloux, 2, à Cortil-Noirmont.

salonbienetredechastre.jimdofree.com

Fête de la Saint-Hubert à Villers-la-Ville

La Saint-Hubert à Villers-La-Ville. ©Fred Moisse

Dimanche 15 octobre, de 10h à 18 h, dans les jardins du Syndicat d’initiative et à l’abbaye : 10 h, rassemblement et départ du cortège vers l’abbaye au rythme des trompes de chasse, accompagnés par les porteuses de pains et le public vers la cour d’honneur de l’abbaye ; 10 h 30, messe sonnée et chantée avec la participation des choristes du Brabant wallon et du chœur Arc-en-ciel, bénédiction des animaux avec distribution des pains bénits ; 12 h, vin chaud, sonneries des trompes de chasse. Rue de l’Abbaye, 53.

sivillerslaville@skynet.be

Tourinnes-Saint-Lambert : portes ouvertes chez Bourguignon Bois

Dans le cadre du Week-end du bois, l’entreprise Bourguignon Bois ouvre ses portes durant tout le week-end : démonstrations de sciage (samedi à 14 h 30 et dimanche à 11h et à 14 h) ; circuit de visite de l’entreprise (ateliers et nouveau bâtiment à ossature bois accueillant les bureaux et le showroom), showroom ouvert (terrasses, bardages, parquets, lambris, portes intérieures, etc.), stand d’informations sur l’autoconstruction (annexes, nouvelles constructions, poolhouse, carport, etc.), animations pour enfants

Samedi de 13h à 17 h, dimanche de 10h à 17 h. Chemin de la Scierie, 18.

www.bourguignonbois.be

La Hulpe : 30 ans de Contrat de rivière

Ce dimanche 15 octobre, de 10h à 16 h, au parc Solvay, près du parking Folon, à l’occasion de Journée de la forêt de Soignes, découverte de l’histoire du Contrat de rivière : le castor, le Pont Cassé, le marais de la Mazerine, la roselière de Gaillemarde, les poissons dans l’Argentine… Départs d’une balade guidée “Histoire de l’eau” (qui passera par un domaine privé ouvert à cette occasion) à 11 h, 13h et 15 h. Réservations obligatoires.

https ://doodle.com/meeting/participate/id/aQ7V7oMd

Court-Saint-Étienne : balade d’automne

Mais où est la biodiversité, en champ et en forêt ? Balade-rencontre avec un couple d’agriculteurs et forestiers. Samedi 14 octobre, de 10h à midi.

Réservations obligatoires auprès d’Isabelle Lamfalussy, guide forestière SRFB.

isabelle.lamfalussy@gmail.com

Brocante d’automne à Nivelles

Dimanche 15 octobre, dès 9 h, au collège Sainte-Gertrude (faubourg de Mons, 1).

Marché aux jouets et aux livres à Limelette

Samedi 14 octobre, dès 9 h 30, école Saint Pie X, avenue Saint Pie X, 5.

Visite guidée du vignoble de Genval

Chaque mois, le vignoble ouvre ses portes pour une visite guidée du domaine et du chai. Samedi 14 octobre, 10 h 30. Réservation indispensable. Avenue des Combattants, 14.

https ://vinsdegenval.be

Wavre : bourse de philatélie, cartophilie et marcophilie

Dimanche 15 octobre, de 9h à 15 h, hôtel de ville. Expertise gratuite de collections de 10h à 13 h. Org. : Royal club philatélique de Wavre.

www.rcpw.be

Tournoi de whist à Wavre

Samedi 14 octobre, 18 h, local du Club de pétanque, avenue du Centre sportif, 20. 3 x 16 donnes.

Visite historique du château de Walhain

Le château de Walhain. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Dimanche 15 octobre, 16 h, château de Walhain, rue du Vieux Château. Guide : Philippe Martin, historien natif de Walhain.

Bourse aux vêtements à Mont-Saint-Guibert

Vêtements bébés, enfants et adolescents. Chaussures, vêtements de sport, de ski, déguisements et articles de petite puériculture. Samedi 14 et dimanche 15 octobre, Maison des loisirs, Grand-Place, 9.

www.liguedesfamilles.be

Jeune public

”Le sac à carabistouilles” à Wavre

Spectacle de Muriel Durant, mêlant récits, comptines, chansons et jeux de doigts… Une première approche de l’art du conte dans toute sa simplicité. De 18 mois à 4 ans. Durée : 30 minutes. Samedi 14 octobre, 15 h, Espace de cultures Columban, chemin de Vieusart, 162.

www.columban.be

”Souris Valentine” à Genappe

Valentine, c’est la souris la plus folle que l’on connaisse. Coquine, distraite, tendre, téméraire, imprévisible, c’est la plus adorable des amies… Spectacle du Théâtre du Papyrus, dimanche 15 octobre, à 10 h 45 et 16 h 45, au Monty, rue de Charleroi, 58. Réservations obligatoires. Brunch sucré/salé le matin, goûter l’après-midi.

lemonty.be/event/souris-valentine/

Théâtre

”Tout va bien”, à Corroy-le-Grand

Spectacle de Quentin Vana. Mime et humour visuel. Tout public. Samedi 14 octobre, 20 h 30, Boabop Théâtre, rue du Fraignat, 18.

0470 55 80 56, www.boabop.org

Conférences

La Hulpe : “Climat : mon cerveau fait l’autruche”

Les scientifiques sont unanimes : la catastrophe climatique est imminente, mais elle est évitable. Et nous ne réagissons toujours pas. Comment expliquer cette inertie devant l’urgence ? La projection du film sera suivie d’un débat avec Xavier Marichal. Vendredi 13 octobre, 19 h 30, bibliothèque Will, rue des Combattants, 57.

0487 71 79 26, info@lahulpeenvironnement.be

Rixensart : “Le train dans l’Entre-Sambre-et-Meuse”

Le Cercle ferroviaire de Rixensart invite Louis Gillieaux alors que l’on fête un double anniversaire ferroviaire en 2023 : 175 ans de chemin de fer entre Charleroi et Walcourt, et 50 bougies pour le Chemin de Fer à vapeur des 3 Vallées (CFV3V), entre Mariembourg et Treignes. Vendredi 13 octobre, 20 h, Centre culturel de Froidmont, chemin du Meunier.

Marches

Marche Adeps à Nivelles

Dimanche 15 octobre, dès 8 h, au départ du moulin du Broukay, chaussée de Hal, 2A.

Org. : Amicale des professeurs de l’IPET.

Marche Adeps à Néthen

Dimanche 15 octobre, dès 8 h, au départ de la ferme des 12 Bonniers, chemin de la Trace. Org. : Action Belgique pour un sourire d’enfant (ABPSE).

www.abpse.be

Cani-marche à Braine-le-Château

Le Syndicat d’initiative organise sa 2e balade dédiée aux chiens et leurs maîtres ce dimanche 15 octobre à 14 h. Au programme aussi : démonstration d’agility et par le club Obéissance Club du chien de Samme et présence d’associations de protection des animaux. Parc du Bailli, rue des Comtes de Robiano.