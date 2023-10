"Michel chante Sardou et Thierry chante Johnny" le 1er novembre à La Sucrerie pour "rendre hommage" à leurs idoles

Mais qu’on ne s’y méprenne, la démarche se veut très pointue d’un point de vue technique. "Michel s’entoure d’un groupe et c’est le cas pour moi aussi puisque j’ai neuf musiciens, tous professionnels, qui m’accompagnent sur scène", poursuit l’ancien journaliste sportif de la RTBF, qui chante Johnny depuis une vingtaine d’années désormais. "J’essaie de proposer quelque chose qui tient la route au public qui vient me voir. C’est ainsi que depuis mes “débuts”, j’ai pris des cours de chants, j’ai aussi arrêté de fumer, afin de soigner ma voix. Bref, j’essaie d’être sérieux, sans me prendre au sérieux."

Des tubes et … des titres moins connus

Et sur scène, Thierry tâche de faire plaisir aux adeptes du "taulier" en reprenant ses plus grands titres: L’Envie, Tennessee, Toute la musique que j’aime, Gabriel, Requiem pour un fou, Les portes du pénitencier, Allumez le feu, Que je t’aime.

"Ce sont des tubes incontournables, que même les gens moins adeptes de Johnny apprécient et c’est pour ces chansons-là que les gens se déplacent. Mais j’aime aussi faire découvrir des chansons moins connues du grand public et il y en a énormément. Il faut dire que Johnny, c’est un patrimoine musical exceptionnel, avec plus de 1 000 chansons à son actif. Donc il y a de quoi faire (rires) !"

Et c’est donc à découvrir ce 1er novembre avec, d’abord, le concert de Michel Curvers qui chante Michel Sardou, à partir de 20 h, et ensuite la prestation tout en joie et bonne humeur que Thierry Luthers se réjouit de donner. "Je ne viens, pour ainsi dire, pas souvent en Brabant wallon et je me réjouis donc d’y avoir une date. Qui plus est à la Sucrerie, une salle dont on me dit énormément de bien. Et il reste des places, donc venez nombreux. Ça va être rock’n’roll et on va bien s’amuser…"

Infos et réservations: 010 39 53 50, resa@lasucreriewavre.be, https ://lasucreriewavre.be/agenda/sardou-johnny