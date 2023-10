Avec un bénéfice de 46 900€ à son compte 2021, la Régie des infrastructures de Tubize va mieux

Dans le rapport, trois questions étaient posées au réviseur d’entreprise. "Est-ce que le contrôle interne et administratif était conforme à la structure et à l’activité de la RDI ? Il y a eu d’énormes progrès qui ont été faits. Il reste certains points d’amélioration. On a mis en place des procédures alternatives et des changements comptables. Donc la réponse est oui. On a encore un point d’attention sur la communication entre les services de la ville et la RDI, notamment concernant le paiement des subsi des."

La deuxième interrogation concernait la conformité des statuts. "Oui, pas de problème."

Enfin, la troisième: est-ce que les comptes présentés donnent une image fidèle de la situation patrimoniale et des résultats de la RDI ? "On est sortis des problèmes liés à la TVA et autres. On a encore quelques défis qui vont se présenter à nous, car au lieu d’être en perte, la RDI va présenter des bénéfices. Il n’empêche que la réponse est oui."

Le problème de TVA mentionné fait référence à l’accord à l’amiable trouvé avec la justice suite au système mis en place, qui ne respectait pas la législation. La RDI s’est acquittée de la somme de 200 000 euros pour solder son compte et a changé son mode de facturation. Tout est rentré dans l’ordre.

Jean-Armand Wautier (Engagé, minorité) a toutefois fait part de son étonnement sur les chiffres présentés. "Je sais que les dernières années ont été très pénibles. Aujourd’hui vous présentez un bilan positif (46 000 euros de bénéfice pour le compte 2021). J’ai analysé l’ensemble des chiffres. J’ai pris le bilan interne et le bilan de comparaison entre 2020 et 2021. Je lis les chiffres et à la fin, je vois une perte de l’exercice de 263 000 euros. Ce sont les chiffres envoyés le 31 décembre, alors qu’on nous annonce un bénéfice de 46 000 euros. J’ouvre ensuite l’autre bilan et je découvre d’autres chiffres. J’ai deux exercices, l’un en comparatif, l’autre en interne, avec des chiffres qui ne correspondent pas."

C’est une différence dans les subsides qui a provoqué cette incohérence. "D’un côté, 54 000 euros, de l’autre 360 000 euros. Donc un subside de 309 000 euros est arrivé d’un coup, sans explication."

Le réviseur a répondu que "les chiffres attestés sont ceux qui présentent un bénéfice de 46 000 euros".

Il a été complété dans sa réponse par sa collègue. "Le premier document est celui avant les corrections, le deuxième après corrections. En fait, les subsides étaient pris comme des avances et pas des subsides. C’est de là que viennent les corrections."

Le réviseur a ajouté que c’était bien la preuve du manque de communication entre la Ville de Tubize et la RDI. "La RDI ne savait pas où imputer le montant reçu."