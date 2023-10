Bail renouvelé pour l’antenne GSM à Ittre

Dans l’opposition, Luc Schoukens (PACTE) a interpellé l’assemblée: "C’est de la santé de nos concitoyens que nous voulons vous parler, pas que des chiffres, de l’argent à encaisser, même si ça a aussi son importance. J’ai lu vu dans ce projet d’adaptation de reprise que, à un moment donné, l’exploitant entre guillemets de l’antenne devait informer le propriétaire des adaptations technologiques qu’il mettrait en application. Mais le propriétaire, apparemment, n’a pas de pouvoir lui refuser ces adaptations. Et donc, moi, ça me pose problème. On parle notamment de 5G et donc, moi, je suis en difficulté à approuver cette convention. C’est pourquoi je voterai contre ce point."

Améliorer la couverture et supprimer les zones blanches

Pascal Henri répond: "En début de législature, dans le programme de notre majorité, nous voulions parvenir à couvrir l’ensemble des zones blanches présentes dans notre commune. Vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a certains endroits où malheureusement la couverture ne suffit pas. C’est dommage pour le particulier, pour le télétravail, mais aussi pour les entreprises. Je trouve également dommage d’avoir été freiné à cause de la problématique de la 5G. Ce pylône existe depuis de nombreuses années. Il est partagé par trois opérateurs, ce qui limite l’incidence de ce genre d’installation. Par ailleurs, bon nombre de pylônes d’ORES par exemple, disposent d’antennes GSM et là, on ne nous demande pas notre avis. Nous devons vivre de manière moderne avec des outils essentiels. Pour ce faire, nous devons pouvoir bénéficier d’un excellent réseau, autant pour les particuliers que pour les entreprises."

L’échevine Lindsay Gorez (MR) poursuit: "Il y a aussi la question de la sécurité, notamment au centre sportif où il n’y a pas du tout de couverture mobile. Il y a bien une ligne fixe, mais s’il se passe quelque chose sur un des terrains de sport, on peut perdre de précieuses secondes. Par ailleurs, il y a aussi des problèmes pour les indépendants."

De son côté, Hélène de Schoutheete (IC) propose: "A l’occasion de ce renouvellement de bail, nous pourrions liquider un vieux contentieux lié à l’ancienne taxe pylône qui a, depuis, été supprimée."

Une proposition que la majorité a accepté d’analyser.