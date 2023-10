Bilan positif pour la onzième édition du Waterloo Historical Film Festival WaHFF

©EdA

Mais qui dit clôture du festival dit évidemment remise prix – les "Clions", contraction de Clio, la muse de l’histoire, et du célèbre Lion de Wtaerloo -, dont on lira le palmarès complet ci-contre.

Dimanche soir, aucun des lauréats n’a pu faire le déplacement pour recevoir son client en "live" à Waterloo, mais tous ont envoyé des vidéos de remerciement et le président du jury de la compétition officielle, le réalisateur et scénariste français Radu Mihaileanu a assuré le show.

Il a d’ailleurs entamé cette cérémonie de clôture par… déclarer le festival ouvert. "Pour des raisons juridiques, parce qu’on a oublié de le faire lors de l’ouverture et il faut que les prix soient valables", s’est-il marré. Avant d’excuser sur le même ton léger trois des membres (français) du jury qui ont dû quitter Waterloo avant la soirée de clôture pour assurer leurs engagements professionnels ce lundi. "J’aimerais remercier les survivants, parce qu’on est allé cet après-midi sur le champ de bataille", a lâché le président de ce jury majoritairement français et quelque peu décimé…

Redevenant plus sérieux, Radu Mihaileanu s’est réjoui du travail réalisé en quatre jours par ces jurés qui ne se connaissaient pas, et sont parvenus à choisir les films à récompenser parmi une sélection à la fois diversifiée et de grande qualité. "Nous sommes tous différents, nous avons eu des échanges qui nous ont amenés, parfois, à changer d’avis, a expliqué le réalisateur. Nous avons eu des débats très profonds, on a parlé cinéma, histoire, humanité… C’était une discussion riche et intelligente."

Un état d’esprit positif dans le jury confirmé notamment par l’actrice française Rani Bheemuck. "Nous avons passé quatre jours merveilleux, on a vécu de grands moments de partage", a aussi appuyé l’acteur et réalisateur Nicolas Giraud.

Ce qui constitue une belle reconnaissance du travail des organisateurs et des bénévoles qui font vivre ce WaHFF. "Le bilan de cette édition est très positif, confirmait dimanche soir le directeur de l’événement, Alban de Fraipont. L e jury a beaucoup apprécié la sélection, les salles étaient bien remplies et les activités annexes ont bien fonctionné aussi. Les invités des masterclass se sont également montrés très généreux pour partager leur expérience."

Si les chiffres de fréquentation n’étaient pas encore connus avec précision dimanche soir, Alban de Fraipont confirme que le WaHFF renoue avec la croissance de son public, comme c’était le cas de manière continue avant 2019. Le covid en 2020 – le festival avait toutefois pu être maintenu – et 2021 avait renversé cette courbe, mais le monde est de retour dans les salles depuis l’an dernier.

"On doit travailler pour cela, confirme le directeur. Parce que les gens ont l’impression qu’un festival, c’est réservé aux cinéphiles et aux stars. Notre événement, au contraire, est pour tout le monde ! Le public est là aujourd’hui et les équipes sont motivées. Avec les crises qui ont suivi le covid, nos coûts ont augmenté et certains de nos financements ont diminué. Mais nous nous sommes concentrés sur ce que nous savons faire, en renonçant à certaines choses pour limiter les prises de risques. L’objectif est évidemment de nous maintenir dans le temps."