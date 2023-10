Mont-Saint-Guibert : bientôt 4 bornes de recharge rapide à l’Axisparc

”C’est assez paradoxal ! D’un côté, les pouvoirs politiques poussent les citoyens à acheter des véhicules électriques et, de l’autre, l’administration refuse l’implantation de bornes pour des raisons absurdes. On s’étonnera après que la Wallonie soit à la traîne en matière de déploiement de bornes électriques”, peste le bourgmestre, Julien Breuer (MSG Co-Hé-sion). “De notre côté, ce projet nous intéresse car il répond aux besoins de certains citoyens qui ne disposent pas de place de stationnement privative à leur domicile et qui n’ont donc pas la possibilité de recharger leur véhicule. Il offre donc une réelle solution. Comment ne pas le soutenir ?”

Dans le même temps, Mont-Saint-Guibert a prévu, pour fin 2024 ou début 2025, un second plan d’installation de bornes, certes moins rapides, mais très utiles pour les citoyens. D’une puissance de 22 kW, elles seront installées sur le parking de la poste, à la rue des Vignes, place Saint-Jean et place du Peuple.

Rappelons aussi qu’à l’Axisparc, des bornes de 22 kW, sans réservation préalable, sont voie d’installation à deux endroits. D’un côté, là où seuls les locataires auront accès, mais aussi devant The Gate, le business center, une zone ouverte à tous, locataires et visiteurs. Et à trois autres endroits, en face du n° 12 de la rue Édouard Belin, à côté de l’OffBar et dans la descente du parking de la rue Émile Francqui.