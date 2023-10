Nivelles : deux mois de travaux à la rue de l’Industrie

Quoi qu’il en soit, il fallait faire quelque chose et cette réfection d’ampleur de la voirie a commencé ce lundi. Le chantier devrait durer jusqu’au 10 décembre, avec toutes les réserves d’usage – surtout en cette saison – liées aux conditions météorologiques, et entraînera des modifications de circulation.

Ainsi, depuis ce lundi, la rue de l’Industrie est placée en sens unique sur le tronçon compris entre le R24 et la rue Buisson aux Loups : on ne peut pas circuler du ring vers la chaussée de Namur. Et dans ce tronçon, l’arrêt et le stationnement sont interdits.

Les week-ends des 2 et 3 décembre ainsi que des 9 et 10 décembre, toujours sur le même tronçon, la circulation sera totalement interdite, et la portion située entre la rue Buisson aux Loups et la rue du Travail sera temporairement classée voie sans issue.

”Durant tout le déroulement du chantier, la circulation des piétons et des cyclistes n’est pas entravée, précise la Ville. Un cheminement sécurisé est assuré en tout temps pour les piétons et les cyclistes.”

En ce qui concerne les déviations, depuis ce lundi à 8h du matin, les véhicules arrivant du R24 sont déviés vers la chaussée de Namur (Thines), tandis que les cyclistes doivent passer par le chemin de la Vieille Cour, l’avenue de la Technique et l’avenue de Vaillampont pour rejoindre la chaussée de Namur. Les lignes régulières du TEC sont déviées également.