Nivelles : un “marathon de la propreté” jusqu’à vendredi

Le collège communal aclot, plusieurs services communaux et des représentants de la zone de police Nivelles-Genappe ont donné lundi matin le départ d’un “marathon de la propreté” qui se déroulera jusqu’à vendredi sur le territoire de Nivelles. Cette opération, proposée par BeWaPP et la Région wallonne aux Communes, s’apparente dans son concept au marathon de vitesse que pratique régulièrement la police le long des routes et autoroutes.