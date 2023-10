"Place aux enfants” revient en Brabant wallon ce samedi 21 octobre 2023

En 2022, en Brabant wallon, 14 des 27 communes avaient participé à l’opération. Elle avait mobilisé 818 enfants, 166 accompagnateurs et 159 hôtes d’un jour.

La thématique de cette année – “Les acteurs invisibles de notre société” – invite les plus jeunes à découvrir des métiers de l’ombre, mais aussi à s’intéresser à l’autre facette de certains métiers. Le 21 octobre 2023, les jeunes citoyens, encadrés par des accompagnateurs, iront à la rencontre de passionnés qui les recevront dans les coulisses de leur bureau ou de leur atelier et partageront leur quotidien et leurs valeurs.

”L’opération Place aux enfants nourrit et accroît cette curiosité”

Treize communes du Brabant wallon participent cette année : Beauvechain, Braine-l’Alleud, Genappe, Incourt, Ittre, Jodoigne, Nivelles, Perwez, Ramillies, Rebecq, Tubize, Villers-la-Ville et Walhain.

Concrètement, ce samedi 21 octobre, les enfants pourront créer un hôtel à insectes, en apprendre plus sur les métiers gravitant autour de la personne âgée lors d’une visite d’une maison de repos, rencontrer une passionnée du travail du cuir, découvrir les coulisses d’une piscine ou d’un hôpital et les nombreux métiers qui y sont exercés. Les enfants pourront aussi visiter une ferme, comprendre comment fonctionne une pépinière, voir le travail du service de nettoyage dans les écoles et en apprendre plus au sujet de nos rivières.

En Brabant wallon, l’orientation scolaire et la découverte des métiers restent le fil conducteur de cette organisation. Depuis quelques années, la Province tente de mettre en lien l’orientation scolaire avec la découverte des métiers de l’opération Place aux enfants. Le but est de conscientiser les plus jeunes à se poser les bonnes questions sur leur orientation professionnelle.

”Les enfants sont généralement naturellement curieux. L’opération Place aux enfants nourrit et accroît cette curiosité. Avec le thème de cette année, l’opération amène les enfants à se poser et à poser davantage encore de questions. À travers les activités, ils peuvent obtenir des réponses tout en s’amusant et en découvrant leur commune, son fonctionnement, les services publics ou assimilés ou même des entreprises, artisans ou indépendants locaux. Il s’agit d’une véritable rencontre avec des acteurs de leur environnement proche, d’une sortie leur permettant de devenir de vrais petits citoyens, actifs et critiques”, dit Sophie Keymolen, députée provinciale en charge de la jeunesse et de l’implication citoyenne.