Pour créer 150 places dans les crèches du Brabant wallon, la Province va pratiquement tripler son budget “petite enfance”

Une fois encore, la Province va revoir ses crédits à la hausse en fin d’année pour pouvoir répondre positivement à toutes les demandes qui lui ont été formulées. Et les Communes et les crèches ont été nombreuses à demander des subventions provinciales, que ce soit pour la création de nouvelles places, mais aussi pour la mise en conformité de places existantes.

”Nous nous attendions à devoir augmenter les crédits prévus pour cet appel à projets. Nos Communes ont besoin de la Province pour financer le plan Cigogne (NDLR : subventions régionales pour la création de places en crèches), constate le président du collège provincial, Tanguy Stuckens (MR). Nous passerons donc de 700 000 € à près de 2 millions. On va pratiquement tripler le budget. Ça représente 150 nouvelles places et minimum 600 places mises en conformité.”

L’augmentation des crédits consacrée à l’accueil de la petite enfance sera actée ce jeudi par le conseil provincial.

Les circuits courts ont du succès aussi

D’autres augmentations sont prévues, là aussi pour répondre à toutes les demandes en provenance des Communes : les crédits prévus pour la stimulation du commerce local et des circuits courts passent de 300 000 € à 400 000 € ; les crédits consacrés à l’amélioration de l’accessibilité des services publics aux personnes handicapées passent de 100 000 € à 130 000 € ; et les aides accordées aux Communes pour l’accueil des personnes âgées double, passant de 100 000 € à 200 000 €.

D’autres appels à projets ont eu moins de succès et verront leurs budgets rabotés. C’est le cas de la lutte contre les inondations et les coulées de boues (de 500 000 € à 300 000 €).

”La Province continue à investir pour les communes. On a répondu à toutes les demandes”, fait observer Tanguy Stuckens.

Chauffer les 174 000 m² de la Province n’a pas coûté autant que prévu

Il y a un an, le budget 2023 de la Province a été élaboré dans une conjoncture particulièrement menaçante : l’inflation galopante et les prix de l’énergie connaissaient une hausse vertigineuse et ne permettaient pas de faire des projections très sûres.

Un an plus tard, la Province constate qu’elle a dépensé moins que craint et donc que prévu. Le conseil provincial va donc adopter, ce jeudi, une modification budgétaire afin que le budget 2023 colle au mieux à la réalité.

Les prévisions de la Province étaient donc suffisantes : “L’inflation s’est stabilisée et les coûts de l’énergie sont un peu plus supportables, constate le président du collège provincial, Tanguy Stuckens (MR). Mais, surtout, nous avons pris des mesures structurelles pour maîtriser nos consommations. Cette diminution structurelle et très importante nous a permis de réduire le coût par rapport à nos prévisions”. Coût qui reste néanmoins en augmentation par rapport aux années précédentes. Personne n’en sera surpris.

Le personnel n’est plus systématiquement remplacé

L’inflation et, en particulier, l’indexation automatique des salaires ont aussi un gros impact sur les finances provinciales en 2023. “Cet impact a été compensé par une politique de non-remplacement systématique du personnel”, rappelle Tanguy Stuckens. Les départs naturels et volontaires n’étant pas systématiquement remplacés. “Nous n’avons procédé à aucun licenciement pour raisons économiques”, précise le président du conseil provincial.

La réduction de ces dépenses permet d’alimenter certaines provisions, sans affecter l’indispensable équilibre du budget provincial.

Une provision “charge énergétique” sera alimentée à hauteur de 731 500 €. Ceux-ci seront disponibles pour faire face à une éventuelle nouvelle envolée des prix de l’énergie ou de l’eau.

Un million et demi sera placé dans une provision “pour risques et charges zone de secours”. La Province a vu sa situation financière commencer à se dégrader quand la Région lui a imposé de financer une partie des dépenses de la zone de secours du Brabant wallon. La part provinciale de ce financement augmente jusqu’en 2024 et reste incertaine puisque la Province ne gère pas les dépenses de la zone. Le million et demi placé dans cette provision permettra de faire face à une nouvelle mauvaise surprise.

Enfin, une autre provision sera alimentée par 1,3 million pour faire face à une nouvelle indexation des salaires. Cette somme correspond à 2 % de la masse salariale de la Province sur une année.