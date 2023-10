Tubize : le câble de recharge ne passera, ni sur, ni sous le trottoir

Le bourgmestre, Michel Januth (ÉB), s’est appuyé sur les recommandations de l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) pour argumenter son refus : “Une étude de l’UVCW déconseille de privatiser l’espace public pour des véhicules électriques. Elle est très claire : la demande d’occupation va croître dans le temps pour des particuliers qui voudront installer des câbles depuis leur maison jusqu’à leur véhicule. Il est important que le cadre légal n’évolue pas dans ce sens, afin que l’autorité communale garde la pleine maîtrise de l’espace public”.

Des tensions pourraient en plus naître de ces installations privées : “Le propriétaire décréterait qu’il y a son câble et sa goulotte sur cet emplacement et empêcherait les autres de se garer. Ses voisins n’auraient donc plus la possibilité de laisser leurs véhicules à cet endroit…”

Ce qui est par contre préconisé, c’est de “requalifier l’espace public en réaménageant les parkings équipés de bornes, en dehors des voiries. Comme pour les stations-service, ce sont des acteurs privés qui s’en occupent. Des terrains seront aménagés en parking de recharger, c’est tout à fait possible”, estime Michel Januth.

Une étude en ce sens est d’ailleurs en cours pour la rue de la Filature. “On pourrait placer des bornes avec une concession de l’espace public, oui. Mais qu’un particulier privatise devant chez lui, non. L’UVCW affirme qu’il faut légiférer et trouver des solutions générales et ne pas traiter les dossiers au cas par cas.” D’autant plus que les élus ont déjà assisté à des scènes peu communes : “On a déjà vu des citoyens qui mettent une chaise ou un cône pour réserver leur place”.

Des sociétés formulent déjà des demandes pour obtenir des autorisations pour placer des bornes de recharge. Et des bornes publiques seront installées dans le futur, ainsi que des privées dans les futurs quartiers.