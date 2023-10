Brabant wallon: des mannequins habillés de rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein

"Nous étions quatre, raconte Marie Tasiaux, présidente provinciale de l’Union des agricultrices wallonnes (UAW). Jacqueline, Nathalie, Séverine et moi avions même vu trop grand. Notre dame de paille, nous avons dû la réduire, puis l’envoyer à Noville-sur-Mehaigne. Sachez toutefois que notre quatuor n’était pas le seul qui confectionnait des mannequins roses en Brabant wallon. Vous en trouverez en divers endroits au bord des routes, à Chaumont-Gistoux par exemple, ou encore à Genappe, à Lasne et à Tourinnes-Saint-Lambert. Nous allons même en réaliser un en plastique noir à Orp-Jauche. Ce sera un bonhomme assorti d’un nœud papillon rose. Car on l’ignore souvent, un homme sur cent est touché par le cancer du sein."

Pourquoi se focaliser spécifiquement sur le cancer du sein ? "Parce que nous avons constaté la terrible solitude des personnes qui en sont atteintes. En outre, par l’achat de rouleaux de plastique qui servent à enrouler nos ballots, nous reversons une partie de la somme à la recherche médicale."

Marie-Ghislaine Paris, agricultrice à Jodoigne, approuve le point de vue de la présidente: "J’ai moi-même, il y a une quinzaine d’années, été touchée par le cancer du sein. Quand votre médecin vous annonce le diagnostic, votre monde s’écroule. Oui, on peut en parler dans un cabinet médical ou en famille, mais ce qui m’a vraiment soulagée, c’est de pouvoir me confier à une personne qui avait connu la même expérience que la mienne. Elle m’a dit que la vie n’était pas finie malgré cette mauvaise nouvelle. Lydia m’a accueillie si chaleureusement et nous avons communiqué avec une telle complicité que j’ai repris confiance. C’est un atout indispensable vers la guérison."

À l’occasion d’Octobre rose, l’UAW proposera le samedi 28 octobre, à 14 h, à Perwez (au Perwex, avenue des Moissons, 10), une conférence-débat sur le cancer du sein. Invitées: le docteur Anne-Pascale Schillings, pour la conférence, et Sandrine Vanderlin, qui apportera son témoignage. L’entrée est gratuite.