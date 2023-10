"Ce stade de hockey va nous permettre de rayonner au niveau international" : la première pierre a été posée à Wavre ce mercredi

Ce mercredi, on se bousculait pour saisir la truelle et poser le premier parpaing des futures installations: Adrien Dolimont, ministre, pour la Région, Tanguy Stuckens et Marc Bastin pour la Province, Anne Masson et Luc Gillard pour la Ville de Wavre, et Patrick Keusters, président de l’Association royale belge de hockey (ARBH) qui sera la première bénéficiaire du site avec le Lara, le club wavrien qui disposera là d’un troisième terrain pour ses nombreux affiliés.

De 5,8 à 9,2 millions

Si, par rapport aux 5,8 millions prévus initialement, les différentes parties ont dû remettre la main au portefeuille, c’est qu’en l’espace de quelques mois le coût a augmenté d’un gros tiers pour se fixer à 9,2 millions, répartis comme suit: Province du Brabant wallon, 1 million ; Région wallonne, 4 millions ; ARBH/Lara, 2,3 millions ; RCA Wavre, 2 millions (les montants sont arrondis).

"On se devait de répondre présent en prévision de la Coupe du monde, insiste le ministre Adrien Dolimont qui en a profité pour annoncer qu’il allait proposer au gouvernement wallon de soutenir l’organisation de cette compétition à hauteur de 600 000 €. Ce stade régional de hockey va nous permettre de rayonner au niveau international."

Et du côté de Wavre, rayonner à l’échelle internationale grâce au sport, la bourgmestre, Anne Masson, apprécie: "En 2018, Marc Caudron, à l’époque président de la fédération de hockey, regrettait l’absence d’un stade de hockey digne de ce nom pour ac cueillir notre équipe nationale championne du monde. Dans la foulée, l’idée a commencé à germer en petit comité au sein d’un groupe d’élus à Wavre alors que notre stade de foot était tristounet et surdimensionné par rapport aux équipes qui y jouaient et au nombre de supporters. En plus, le Lara était à saturation et il fallait un troisième terrain. Depuis lors, que de chemin parcouru ! Je suis persuadée que ce stade donnera une autre dimension à notre ville".

Que de chemin parcouru et que d’obstacles à contourner pour aboutir à ce stade qui fera 4 000 places assises, 2 800 dans la tribune actuelle qui sera rénovée et dont les tribunes descendront jusqu’au sol, et 1 200 places encore dans une tribune non couverte, aménagée de l’autre côté du terrain.

Un terrain sec, une première mondiale

"Pour les grands événements, comme pour la Coupe du monde, la capacité sera portée à 10 000 places avec l’aménagement de tribunes tubulaires", précise Serge Pilet, CEO de l’ARBH.

Mais la grande nouveauté, c’est le terrain, un terrain sec et non mouillé, comme les terrains habituels de hockey, "ceci dans un souci de “sustainability” (NDLR: durabilité). Ce sera d’ailleurs le tout premier terrain sec au niveau international".

De durabilité, il sera aussi question dans l’aménagement du stade avec la récupération des eaux de pluie, la mise en place panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur.

"Afin de limiter les nuisances, lumineuses notamment, pour le voisinage, des arbres vont aussi être plantés et différentes mesures, dont des clapets anti-retour sur le terrain pour éviter les remontées d’eau de la Dyle, précise Stéphane Crusnière, directeur de la Régie communale autonome de Wavre. Une “noue” permettra aussi d’absorber les eaux en cas de fortes pluies même s’il faut savoir que lors des inondations de 2021, les terrains n’ont pas trop souffert. Ils ont juste dû être nettoyés et trois semaines plus tard, on rejouait."

Et question mobilité lors des grands événements, il faudra travailler avec des parkings de délestage et des navettes. En utilisant le park & ride de Louvain-la-Neuve par exemple. On n’y est pas encore.