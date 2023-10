"Je ne voulais pas retourner sur Bruxelles et y louer un appartement" : Nicolas installe deux yourtes à Wavre

Celles-ci sont déjà construites, à l’angle des rues de Rofessart et des Jardins, à quelque 250 mètres de l’école libre de Profondsart. Il reviendra toutefois au collège communal wavrien de délivrer ou non le permis sollicité.

Le dossier concernant cet habitat léger est consultable jusqu’au 20 octobre prochain, au service urbanisme de la Ville de Wavre, sur rendez-vous (010 23 03 71).

"Je me suis séparé de la mère de mes deux enfants. Je suis allé voir mon banquier pour acheter un bien, mais il m’a dit de laisser tomber vu ma situation et les prix pratiqués, raconte Nicolas Dekemel, le demandeur. Je ne voulais pas retourner sur Bruxelles et y louer un appartement. Finalement, je suis tombé sur ce terrain où rien n’était construit. J’ai pensé y mettre une caravane. De là, l’idée a fait son chemin et je connaissais quelqu’un qui allait vendre sa yourte. Finalement, j’ai une yourte d’occasion et une autre que j’ai fait construire."

Le terrain, situé dans un quartier résidentiel de maisons mitoyennes et de maisons quatre façades, accueille désormais les deux yourtes, une principale de 8 mètres de diamètre faisant 50 mètres carrés et une seconde, plus petite, de 6 mètres de diamètre pour 30 mètres carrés.

Dans la première, l’espace de vie a été aménagé avec une cuisine ouverte. Il y a aussi une pièce dédiée à la salle de bains avec toilettes sèches. La deuxième yourte comprend deux chambres séparées.

Contraintes budgétaires et engagement écologique

Si les contraintes budgétaires ont tourné ce Brabançon vers ce type d’habitat, la problématique environnementale a une dimension toute aussi importante dans le projet. "Une yourte, au mètre carré, c’est ce qu’il y a de moins cher mais c’est aussi le type d’habitat le plus écologique", indique le porteur du projet qui se définit comme écolo intégriste.

La notion d’habitat léger est entrée dans le code wallon du logement, devenu code wallon de l’habitation durable, en 2019, pour fixer un cadre réglementaire autour de ces nouveaux modes d’habiter qui apparaissaient un peu partout en Wallonie.

On peut y lire que l’habitation légère est une habitation "qui ne répond pas à la définition de logement (NDLR : bâtiment ou partie de bâtiment structurellement destiné à l’habitation d’un ou de plusieurs ménages) mais qui satisfait à au moins trois des caractéristiques suivantes: démontable, déplaçable, d’un volume réduit, d’un faible poids, ayant une emprise au sol limitée, autoconstruite, sans étage, sans fondations, qui n’est pas raccordée aux impétrants". Soit une définition large pour englober des réalités diverses et variées : roulotte, tipi, caravane, tiny house, container, yourte...

Et Nicolas Dekemel de conclure : "La grande qualité d’une yourte, c’est son intérieur. La sensation de chaleur y est très agréable et c’est super chouette à vivre. Les enfants, eux, sont super contents."