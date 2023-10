La section foot du Cepes de Jodoigne était au stade pour Belgique-Suède : "Une sensation bizarre, que je ne veux plus revivre"

Jusque-là, l’histoire était parfaite. "C’est la première fois que l’on participait à ce genre d’événement avec l’école et on était tous impatients et excités d’y être. On a vécu une bonne première mi-temps et c’était la fête quand Lukaku a marqué son penalty."

C’est durant la mi-temps que tout a basculé. "On a quitté notre place pour aller chercher à manger et c’est là que certains élèves ont été avertis par des proches qu’il y avait eu un acte terroriste non loin du stade. On a alors entendu un"boum"mais c’était un pétard, pas un coup de feu. Mais les gens courraient partout alors on a vite regagné notre place et j’ai commencé un peu à paniquer car on ne savait pas ce qui se passait. On pensait d’ailleurs que le match allait reprendre avant que le speaker n’annonce que le match était définitivement arrêté par décision des joueurs. J’étais dégoûté et le stress s’est alors installé."

Le niveau de sa batterie à 1%, Luca a mis son GSM en mode avion. "Je ne l’ai rallumé qu’au retour du car à Jodoigne, un peu avant 2h du matin, pour prévenir mes parents."

Mais avant ça, l’angoisse pour les parents des différents élèves qui n’ont reçu, pour certains, que peu de nouvelles, et surtout pour les enfants présents au stade, dans le doute et l’incertitude. "On ne savait rien faire, à part discuter entre nous et attendre. Heureusement que nous étions en groupe et que d’autres supporters chantaient et faisaient la Ola mais on avait peur."

Ce n’est que peu après minuit que la T2, où les jeunes étaient installés, a pu se vider. "Ils ont évacué tribune par tribune et nous étions les derniers à quitter le stade, juste avant les Suédois, calmement et bien en groupe."

Conduits jusqu’au car, les élèves ont ensuite pu regagner Jodoigne. "Quand je repense à tout ça j’ai une sensation bizarre et je ne veux plus jamais revivre ça. J’adore le foot mais si on me propose de retourner voir un match ce soir, je n’y vais pas."