Le Brabant wallon à The Voice Kids : Ève, coup de cœur d’Alice on the Roof

Cela s’est vu lorsqu’elle a interprété Facile, de Camelia Jordana. Pour sa première scène, la demoiselle qui n’a jamais pris de cours de chant mais qui chante depuis qu’elle est toute petite avait envie de "procurer de l’émotion dans le public et chez les coaches".

C’est chose faite, et certainement chez Alice on the Roof qui a buzzé. "Tu es mon treizième talent, je n’avais pas le droit de buzzer mais tu es irrésistible et il n’était pas possible qu’un talent comme toi ne soit pas dans l’émission. Tu as assuré du début à la fin, tu as une chouette voix avec de belles couleurs et tu es mon coup de cœur."

"Tu as assuré", a ajouté Black M pendant qu’Alice s’en allait rejoindre ses proches dans la family room.

Fin de l’aventure pour Lyna

La jeune demoiselle a 9 ans et réside à Bousval où elle possède son institut de beauté. Manucures, pédicures, soins de visages ou encore massages n’ont pas de secret pour elle qui pratique l’esthétique depuis un an.

Sur le plateau de The Voice Kids, elle a interprété Les filles d’aujourd’hui, morceau de Joyce Jonathan et Vianney. Les coaches se regardent et réfléchissent mais personne ne va se retourner.

Matthew a parlé d’ "une mélodie difficile à chanter où l’on entendait des petites notes qui se frottaient mais la bonne nouvelle est que cette justesse se travaille."

Alice on the Roof lui a d’ailleurs déjà fixé rendez-vous dans un an, toujours avec sa petite boîte porte-bonheur contenant une étoile de mer offerte par ses grands-parents.