Nivelles : une troisième maison pour l’ASBL Le Goéland

Dans ces locaux, l’ASBL accueille principalement des femmes seules ou des femmes avec enfants qui connaissent des problèmes de logement et, souvent, rencontrent d’autres problématiques comme le surendettement, les violences intrafamiliales, des difficultés en matière de parentalité ou encore des soucis de santé mentale…

Jusqu’à il y a quelques jours, la capacité de cette maison d’accueil – elles sont deux à Nivelles, avec les Quatre Vents – était de 23 lits. Mais après une nouvelle acquisition et dix mois de travaux, le Goéland dispose désormais d’une troisième maison, où pourraient être hébergées (maximum) six personnes. Cette nouvelle maison devrait être complètement opérationnelle début 2024, et vient d’être inaugurée.

Bonne nouvelle donc… sachant tout de même que si la capacité passe à 29 lits au Goéland, l’association doit dire non, faute de place, à environ 350 demandes de familles chaque année…

Comme les précédentes, la nouvelle maison du Goéland est plutôt discrète: s’agissant d’accueillir régulièrement des femmes et des enfants victimes de violences intrafamiliales, les adresses ne sont pas rendues publiques.

Un emprunt et des dons

L’investissement global (acquisition de l’immeuble et travaux d’aménagement) avoisine les 470 000 €, les normes de sécurité à mettre en œuvre pour un bâtiment d’accueil étant très strictes. Le financement a été bouclé grâce à un emprunt et à des donateurs privés.

Cette troisième maison permettra notamment d’accueillir des femmes avec trois enfants ou plus, ce qui n’était pas possible auparavant. Des bureaux pour le personnel y ont également été aménagés.

C’est la réglementation régionale, l’hébergement des bénéficiaires est prévu pour une période de neuf mois, renouvelable une seule fois. Ce qui a permis, en 2022, d’accueillir une cinquantaine de personnes (une moitié d’adultes et une moitié d’enfants).

Chaque personne qui arrive a d’abord un entretien avec l’équipe pour faire le point sur sa situation. Une fois acceptée, elle est suivie de manière intensive, avec un rendez-vous par semaine. Le personnel (psychologue, assistante sociale, éducateurs) est d’ailleurs présent du lundi au samedi aux côtés des personnes hébergées, avec un système de garde rappelable le dimanche.

Ce travail d’accompagnement permet d’obtenir des résultats, malgré les problématiques compliquées rencontrées par les bénéficiaires. Ainsi, sur les 18 personnes qui ont quitté l’association l’an dernier, 12 ont pu retrouver un logement "normal".

Un Toit à Toi

Le Goéland a par ailleurs demandé un agrément pour créer une APL (association de promotion du logement) baptisée Un Toit à Toi et ayant pour but d’agir en amont des problématiques de sans-abrisme et d’errance sociale, en favorisant le maintien des personnes dans un logement adéquat. Pour cela, l’association pourrait procurer une assistance administrative, technique ou juridique. Si l’agrément est accepté, deux personnes pourraient être engagées pour ces missions plus préventives, et œuvrer dans plusieurs communes de l’ouest du Brabant wallon.