Subsides: accord pour l’extension du centre sportif de Walhain et pour le boulodrome de Tubize

À Walhain, cette nouvelle était très attendue. Le projet d’extension des Boscailles a été initié par la précédente majorité, c’est dire l’importance et l’impatience qui anime les élus qui ont monté ce dossier. Avec cet accord de principe, le projet est en passe de se concrétiser. "C’est bien simple, sans subside il n’y aurait pas d’extension, commente Xavier Dubois (Avenir Communal), bourgmestre. On aurait juste réalisé une rénovation énergétique, en changeant le tapis et en isolant mieux les parois extérieures. Là, on va vraiment pouvoir avancer." Le montant annoncé par le ministre atteint presque 2,3 millions d’euros: "C’est en phase avec ce qu’on pouvait obtenir. On avait inscrit le montant maximum subsidiable, ils vont contribuer à hauteur de 65%. C’est un beau pas en avant". D’après les éléments présentés au conseil communal, une annexe de 800 m2 permettra de créer un terrain de volley, trois terrains de badminton, deux vestiaires, un troisième pour l’arbitre, un local technique, des toilettes, un espace pour disposer des casiers de rangement. Quand cette phase-là sera terminée, la salle actuelle sera rénovée – avec un travail sur l’isolation et l’éclairage – de même que la cafétéria et les vestiaires. Les parties supérieures des murs seront remplacées par des parois translucides et un espace de rangement sera créé à l’arrière du bâtiment. Le budget estimé pour l’ensemble de la réalisation s’élève à 3,6 millions d’euros.

Ajoutons que le communiqué du ministre précise qu’ "afin de limiter les dépenses en amont de l’obtention d’une subvention, les dossiers nécessitant l’intervention d’un auteur de projet font à présent l’objet d’un accord de principe. Sur base de ce dernier, les porteurs de projets peuvent poursuivre leur dossier en ayant la garantie d’obtenir une promesse ferme de subside après validation de leur dossier technique et vérification des disponibilités budgétaires".

Promesse ferme de subsides pour un projet à Braine-l’Alleud et un autre à Mont-Saint-Guibert

Par ailleurs, 14 autres dossiers d’infrastructures sportives bénéficient d’une promesse ferme de subsides au terme de cette troisième analyse trimestrielle de l’année. Deux d’entre eux sont situés en Brabant wallon: la construction d’un terrain synthétique à Braine-l’Alleud, pour un montant de 508 250 €, et la rénovation des vestiaires et sanitaires du Centre sportif Jean Moisse, à Mont-Saint-Guibert, pour un montant de 193 800 €.