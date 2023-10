DéFI: Véronique Vandegoor et Luc D’Hondt têtes de listes aux élections provinciales en Brabant wallon

Leur position en tête de liste sera formellement validée par une nouvelle assemblée générale en même temps que le reste des listes qu’ils doivent composer.

DéFI compte trois conseillers provinciaux: Luc D’Hondt et Josiane Conrardy-Leyre élus en 2018 ; et Pierre Pinte qui a quitté le MR pour DéFi dans le courant de la législature alors que Fiorella Iezzi faisait le mouvement inverse. "Nous comptons bien augmenter cette représentation, voire la doubler", disent Véronique Vandegoor et Luc D’Hondt qui ont pour mission de constituer les deux listes "en optimisant la diversité de celles-ci".

Si le programme électoral de DéFI est toujours en construction, les deux chefs de file fraîchement désignés en livrent la philosophie: "DéFI aspire à un Brabant wallon toujours plus juste, où la mobilité vers Bruxelles sera une de ses priorités. Un Brabant wallon qui proposera des logements accessibles à tous et aux jeunes en particulier, où chacun aura sa place pour avancer et entreprendre. Un Brabant wallon géré avec efficacité et transparence, qui réconciliera économie libérale, transition écologique et justice sociale".