Du changement à Chaumont-Gistoux: le bourgmestre Luc Decorte ne sera plus candidat en 2024, " il faut du renouveau, du sang neuf"

"On a vécu avant toute chose une très belle aventure humaine On a eu une relation de confiance extraordinaire. C’est une chance. Pourquoi arrêter ? Ça fait partie de nous aussi de lâcher. Cela fait 18 ans, il faut du renouveau, du sang neuf", expliquent, en chœur, Luc Decorte et Natacha Verstraeten.

"On soutient à fond la liste de Bérangère Aubecq"

Le bourgmestre et la présidente du CPAS quittent la politique en étant rassuré sur la relève et la capacité de Bérangère Aubecq, bourgmestre faisant fonction, de faire campagne: "On soutient à fond la liste de Bérangère ! Pourquoi ne pas se mettre sur la liste en soutien ? Être dessus et ne pas siéger, c’est inconcevable. C’est tromper l’électeur ! Quel est le sens ? Ce n’est ni honnête ni transparent. On n’a donc pas fait ce choix-là".

La liste ARC s’arrêtera donc, sous cette forme en tout cas, à la fin de la législature: "Mais jusque-là on continuera à donner tout ce qui est possible. Et même si la nouvelle liste aura sa propre identité, on sait qu’elle pourra continuer ce qui a été entamé. Avec la même honnêteté et disponibilité. On a confiance en eux. Cela aurait été par contre difficile pour nous deux s’il n’y avait pas eu cette liste…"