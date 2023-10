Lasne : des transports en commun "à la demande" dès le 1er  décembre

Le conseil communal de Lasne a approuvé, ce mardi 17 octobre 2023, majorité contre opposition, la proposition de tester, pendant trois mois, à partir du 1er décembre, un service de transports en commun à la demande. Les véhicules concernés permettront à des Lasnois ayant une même destination de se déplacer en même temps dans Lasne et ses quartiers, et cela à toute heure du jour et de la nuit.