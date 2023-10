Mathieu Michel: "Je suis légitime pour mener la liste MR aux élections fédérales" en Brabant wallon

Le Jodoignois y soutiendra son président de parti, Georges-Louis Bouchez. "C’est un président excessivement motivé, excessivement travailleur. Mais le MR, c’est une équipe. Une équipe qui est excessivement dense. Le MR, c’est Nicolas Janssen ; c’est Valérie De Bue, Jean-Paul Wahl, Florence Reuter… Certains aiment réduire le MR à un seul individu parce qu’on a un président qui est disruptif dans son expression et qui peut donc apparaître comme clivant. Les codes de communication d’aujourd’hui, qu’il utilise, sont des codes qui gomment les nuances. Aujourd’hui, on perçoit les positions politiques plutôt dans leur dualité que dans leurs nuances. Mais, au-delà du discours médiatique, ces nuances-là se construisent dans le programme, dans le projet. Quand on parle du chômage, par exemple, qu’est-ce qu’on retient ? La sanction du chômeur. Mais on ne retient pas la formation, les incitations, l’auto-certification des compétences…", explique Mathieu Michel.

"Je crois que Georges-Louis Bouchez peut nous mener à la victoire"

"Je crois que Georges-Louis Bouchez peut nous mener à la victoire", conclut Mathieu Michel. Une victoire quasi obligatoire, estime le Jodoignois qui ne serait pas étonné d’apprendre que le PS, Écolo et les Engagés négocient un accord préélectoral: "Quand, en Brabant wallon, les Engagés se présentent sous l’angle du libéralisme social, cela me fait sourire. Et pas seulement parce que je me sens l’héritier de ce libéralisme social (NDLR: son père, Louis Michel, a défendu ce courant depuis la fin des années 1990) . Cela me fait sourire parce que, dans le même temps, les Engagés s’acoquinent avec des partis de gauche comme le PS et Écolo. Le libéralisme social, qu’on le veuille ou non, c’est du libéralisme. Il ne faut pas se tromper: voter pour cet ersatz, c’est en fait voter pour une majorité de gauche".

Pas d’autres voies que celle du succès – ou de l’opposition – pour le MR

Accord préélectoral ou pas, Mathieu Michel ne voit pas d’autre voie que celle du succès pour son parti: "Le MR ne rentre dans une majorité que quand il gagne. On ne nous fait jamais de cadeaux. Et pourtant quand nous sommes en capacité d’appliquer notre fonctionnement, nos idées, notre projet, ça fonctionne. Le Brabant wallon en est un bon exemple."

Si tout semble indiquer que Mathieu Michel sera tête de liste lors des prochaines élections fédérales en Brabant wallon, le secrétaire d’État refuse de s’autoproclamer candidat. Sans doute parce que, malgré le fait qu’il soit ultra-favori pour occuper la position de tête sur la liste, il n’est pas le seul à espérer cette place, qui serait également convoitée par Florence Reuter.

"Je suis disponible, prêt et légitime pour mener la liste"

Ne demandez toutefois pas à Mathieu Michel de faire semblant de ne pas savoir ce qu’il veut: "Si mon parti me le demande, je suis disponible et je suis prêt pour mener la liste au fédéral, bien entendu. Je suis prêt. Je suis expérimenté. J’ai mené plusieurs fois des listes. Et je suis légitime: je pense avoir fait mes preuves depuis que je suis arrivé au fédéral dans des conditions où on ne m’a pas fait de cadeaux, dans un portefeuille qui n’est pas évident car très impactant mais peu lisible pour les gens."