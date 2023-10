La responsabilité de la gestion du Waux-Hall à Nivelles – qui héberge la bibliothèque centrale du Brabant wallon, la bibliothèque locale et le Centre culturel de Nivelles – était jusqu’à présent partagée entre la Ville de Nivelles et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette responsabilité partagée compliquait sa gestion et engendrait des retards dans la mise en œuvre des travaux nécessaires de maintenance.

Dans un souci d’efficacité, le rachat par la Ville de Nivelles des 305 millièmes (arrondissons à 30%) dont la FWB était propriétaire est envisagé depuis 2011 comme piste de solution. C’est peu de dire que le dossier n’a pas été d’une célérité incroyable.

Après une estimation de la valeur du bâtiment, réalisée en 2019, et une estimation des budgets nécessaires à la rénovation et la mise aux normes du lieu, la Ville de Nivelles a déposé en 2022 une offre de rachat des parts de la communauté française pour un montant de 250 000 euros.

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a marqué ce jeudi 19 octobre 2023 son accord sur ce montant avec, pour contreparties notamment, une occupation gratuite des lieux pour la bibliothèque centrale jusqu’en 2030, une prise en charge par la Ville des travaux d’entretien et d’investissement, et une mise à disposition d’une salle d’exposition à la fédération.

"Je me réjouis de voir ce dossier enfin aboutir. Le Waux-Hall est un lieu culturel important, situé au cœur de la ville, et ce rachat du bâtiment permettra une gestion plus efficace de ce lieu, au bénéfice des Nivelloises et des Nivellois", a estimé la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Écolo) après la réunion du gouvernement de ce jeudi.