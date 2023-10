Etienne Marlot remporte le prix littéraire Laure Nobels pour son roman” Comment tuer un loup-garou” : “une expérience incroyable”

Alors âgé de 19 ans, Etienne Marlot a imaginé cet univers fantastique inspiré des légendes locales de sa région d’origine (Arlon) où se mêlent nutons, loups-garous et même faits divers comme la panthère noire de Freylange, histoire qui avait défrayé la chronique il y a 15 ans. Son envie d’écrire lui est venue lors d’un de ses premiers blocus, où l’ennui se faisait sentir : “L’écriture est une expérience incroyable. C’est une réflexion continue et on apprend à y transmettre et penser des émotions”. Etienne Marlot a aussi l’envie de faire découvrir ce récit à ses proches venus nombreux : “Beaucoup d’amis m’ont dit qu’ils allaient apprendre à lire avec Comment tuer un loup-garou”, ironise-t-il.

À lire aussi

”Comment tuer un loup-garou” narre l’histoire de Gareth, 15 ans, dont la vie bascule lorsqu’il découvre, au cœur de la forêt voisine, une panthère aux capacités étranges. Ce soir-là, le fauve éveille en lui des pouvoirs insoupçonnés et lui révèle l’existence d’un monde magique et fantastique. Dans cet univers régit par des lois impitoyables et cruelles, l’adolescent ne tarde pas à s’y attirer des ennuis. Au terme d’une nuit de cauchemar, il commet l’irréparable…

Comment tuer un loup-garou, au édition Ker dans la section Double Jeu est disponible en librairie. ©DR

Laure Nobels, d’une histoire tragique à un prix littéraire

Laure Nobels était une jeune prodige de la littérature, à 16 ans, elle avait déjà écrit un roman et trois nouvelles. Son rêve était de poursuivre sur cette voie ou celle de l’édition. Mais à 16 ans, en 2012, elle est assassinée, étranglée par son petit ami qu’elle souhaitait quitté. Suite à son décès, ses parents, Isabelle et Claude, ont consacré une partie de leur patrimoine à la création de la fondation Laure Nobels. Elle a pour objectif de stimuler le potentiel créatif de jeunes écrivains belges âgés, d’une année sur deux, entre 15 et 19 ans ou entre 20 et 24 ans accomplis. Etienne Marlot est le 13e jeune publié par le soutien de la Fondation, le 14e sachant que la première publication de la fondation fut les écrits de Laure.

Aujourd’hui, Isabelle Nobels fait perdurer seule l’héritage de sa fille : “Cette édition est particulière, elle est émouvante pour moi et la fondation. Claude nous a quitté le 9 août dernier”, a-t-elle expliqué en préambule de la cérémonie. Le prix Laure Nobels fera une pause l’année prochaine pour revenir “redynamisé” en 2025.