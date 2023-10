Passages pour piétons, places de parking, interdictions de stationnement : plusieurs changements pour la mobilité à Tubize

À lire aussi

Tout d’abord, la rue de la Soie va avoir un nouveau passage pour piétons à l’intersection avec la rue de Nivelles. La rue de la Falize, à droite en face de l’école des Lou, va aussi connaître quelques changements à commencer par l’établissement d’une zone d’évitement striée trapézoïdale de 6 m de longueur réduisant progressivement la largeur de chaussée à 3,5 m, côté impair, à hauteur du numéro 9 de la rue de la Falize. Un passage pour piéton sera aménagé en face du numéro 3. Un autre sera installé plus haut dans la rue, après le croisement avec la rue Notre-Dame.

À l’avenue des Platanes, juste en face de l’école Cheval Bayard, les places de parkings vont être redélimitées. Pour l’instant, il y a 11 places de parking et une place PMR, à gauche du chemin en direction de la plaine de jeu, et 10 places et une PMR à droite. Voyant que le nombre de places et suffisantes et que la délimitation des places PMR n’est pas assez large, les autorités communales ont décidé de passer à 11 places à droite et à 10 places et une PMR à gauche.

Dans la rue de l’Atelier, au croisement avec le bâtiment de la société Hugo Wafels, une zone d’interdiction de stationnement sera délimitée. La raison est que les véhicules garés en face du numéro 5 gênent la manœuvre des camions lors des déchargements. La société voulait d’abord retirer le lampadaire pour faciliter les déplacements mais la commune à préférer cette solution.

Enfin, à la rue des Déportés, juste avant le double embranchement en descendant vers Clabecq, une zone striée trapézoïdale similaire à celle de la rue de la Falize sera installée. Elle permettra de faire ralentir les conducteurs qui rentreront alors dans la nouvelle zone 30 étendue, sur le reste de la rue des Déportés et dans la rue Jean Wautrequin.

La rue des Déportés à Tubize va avoir un nouveau ralentisseur, juste avant de rentrer dans la zone 30. ©SPW Infrastructure

La rue des Poissonniers et l’école Saint-Joseph

La rue des Poissonniers longe l’école Saint-Joseph, il y a des places de parking du côté de l’école mais durant les heures d’entrée et de sortie des élèves, de nombreux véhicules stationnent de l’autre versant de la rue, malgré les potelets et gênent les riverains et piétons. Le conseil communal, dans son entièreté devait prendre la décision d’interdire ou non le stationnement de manière définitive. Finalement, les nouveaux aménagements n‘ont pas été adoptés lors de ce conseil communal.