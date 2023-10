Une cérémonie en hommage aux aviateurs à Corbais

C’est sous un fin crachin que la cérémonie d’hommage aux aviateurs alliés abattus à Corbais pendant la seconde guerre mondiale s’est déroulée ce jeudi en début d’après-midi. Récemment reprise par l’ASBL Corbais, toute une histoire en collaboration avec l’administration communale, ce devoir de mémoire a réuni les autorités et les élèves de 5e et 6e primaires des deux établissements scolaires de l’entité. Après un mot d’accueil sur le parvis de l’église de Corbais, ce fut l’hommage aux anciens combattants et aux aviateurs alliés enterrés dans le cimetière du village. Puis, le traditionnel dépôt de fleurs aux stèles à l’église.