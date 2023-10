Découvrez la première soirée de la 3e édition de Lanterna Magica au parc du château de La Hulpe (PHOTOS)

La 3e édition de Lanterna Magica au parc du château de La Hulpe se dévoile en images.

Lanterna Magica, c’est l’évènement automnal par excellence en Brabant wallon. Cette année, la féerie est revenue avec un nouveau parcours d’illuminations nocturnes au parc Solvay. Les visiteurs, petits comme grands, peuvent venir découvrir les contes racontés par les arbres, tout en étant bercés par la musique classique et les danses des elfes et fées.

©DR

En effet, cette année, les créateurs ont développé un nouveau système sonore. En tendant l’oreille on peut entendre les animaux de la forêt, du brame du cerf aux hululements des chouettes et hiboux, avec une immersion à s’y méprendre. Les plus attentifs découvriront d’autres créatures magiques tels une licorne tapie dans les bois ou un dragon caché le long du cours d’eau.

Concernant les danses, la scénographie a été repensée en y conjuguant les effets sonores à la musique. La balade spectacle est, à cet effet, baptisée “Une Symphonie d’Automne”. Ces concepteurs, Manu Braff et Jean-Pierre Deschepper proposent une expérience sensorielle totale pour plonger les visiteurs dans l’atmosphère magique et envoûtante.

Toujours plus proche de la nature

Lanterna Magica est un évènement proche de la nature. Les jeux de lumières servent à magnifier les arbres et le reste du domaine. Dans cette logique, les précédentes éditions ont toujours veillé à se raccrocher aux préoccupations du développement durable et de l’environnement. Et l’effort se poursuit pour 2023. Systématiquement, les éclairages sont constitués d’ampoules LED et les équipements auxquels ils se raccordent sont de basse consommation. La cohérence se manifeste aussi dans le contenu proposé aux visiteurs qui sert à sensibiliser sur le respect et la protection de la nature. Ils pourront d’ailleurs en apprendre un peu plus sur la nature en suivant les histoires racontées par les différents intervenants ou encore via les bornes explicatives le long du parcours.

©DR

Lanterna Magica se tiendra à partir du 20 octobre, tous les jours de la semaine jusqu’au premier week-end de novembre et tous les week-ends jusqu‘à fin novembre, au parc du Château de La Hulpe. Il faudra compter près d’une heure et demie pour faire le tour du domaine, en marchant à son aise.

Les tickets sont déjà disponibles sur le site de l’évènement, à partir de 21,50 euros pour les adultes et 16,50 euros pour les enfants. Différentes options de parkings sont possibles : payants, avec ou sans navettes, ou gratuits. Mais pour ce dernier cas, il faudra faire attention à l’endroit où se garer et rallonger le temps de marche.